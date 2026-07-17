Μια νέα, δυσάρεστη ανατροπή καταγράφουν, ήδη, οι οδηγοί, καθώς το diesel κίνησης ξεπερνάει και πάλι σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη. Πρόκειται για παράδοξο φαινόμενο της αγοράς καυσίμων, που όμως εξηγείται με βάση τις συνθήκες που διαμορφώνει διεθνώς η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο. Πρόκειται για παράδοξο καθώς το πετρέλαιο κίνησης διυλίζεται λιγότερο από την βενζίνη, έχει άλλα χαρακτηριστικά και μειωμένο κόστος παραγωγής.

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, η τιμή του diesel στα πρατήρια έχει σημειώσει άλμα, που υπερβαίνει τα 30 λεπτά το λίτρο.

Η τάση αυτή είναι ήδη ορατή στους καταναλωτές. Ενώ στα τέλη Ιουνίου η αμόλυβδη ήταν κατά μέσο όρο 31,7 λεπτά ακριβότερη από το πετρέλαιο κίνησης, η ψαλίδα αυτή έκλεισε αρχικά στα μόλις 8 λεπτά και ήδη έχει μηδενιστεί πλήρως, με βάση τις τιμές των διυλιστηρίων, αλλά και των πρατηρίων καυσίμων.

Μάλιστα, ορισμένα από αυτά, που προμηθεύτηκαν καύσιμα πρόσφατα πωλούν ήδη το diesel κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας, έστω ελάχιστα, την τιμή της βενζίνης.

Ένα καθόλου «αθώο» φαινόμενο

Το παράδοξο αυτό, το οποίο είχαμε να συναντήσουμε από τις αρχές Μαρτίου, πλήττει άμεσα τον προϋπολογισμό των οδηγών και αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο παρελθόν, αντίστοιχες ραγδαίες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης είχαν οδηγήσει την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων επιδότησης στην αντλία, προκειμένου να αποτραπεί η αλυσιδωτή άνοδος των τιμών σε βασικά αγαθά λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η προσπάθεια συγκράτησης έχει αφεθεί αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες των διυλιστηρίων, οι οποίες όμως έχουν ήδη ξεπεραστεί από τις ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά.

Οι πρόσφατες επιδοτήσεις των 5 λεπτών στο diesel και των 10 λεπτών στην αμόλυβδη δεν έγιναν ποτέ αισθητές στην τσέπη των καταναλωτών, καθώς απορροφήθηκαν ακαριαία από την ταχύτατη άνοδο των διυλιστηριακών τιμών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για τον πληθωρισμό δεν εστιάζεται απλώς στο γεγονός ότι το diesel κίνησης θα γίνει αρκετά ακριβότερο από την αμόλυβδη, αλλά στο ότι και τα δύο καύσιμα συγκλίνουν ανοδικά προς το φράγμα των δύο ευρώ ανά λίτρο.

Οι ετήσιες ανατιμήσεις κινούνται σε διψήφια ποσοστά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουνίου, χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, ο ενεργειακός εφιάλτης επεκτείνεται πέρα από τα καύσιμα κίνησης. Στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές τιμές, με τη μέση τιμή του μήνα να αγγίζει ήδη τα 115 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αυτή η εξέλιξη καθιστά σχεδόν βέβαιη την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος για τον Αύγουστο, ανατρέποντας τη συγκράτηση των προηγούμενων μηνών.

Αυτές οι επιβαρύνσεις θα επηρεάσουν καθοριστικά τόσο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών όσο και τον πληθωρισμό, ο οποίος δέχεται επιπλέον πιέσεις από την ανοδική πορεία του φυσικού αερίου.

Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς έχει εκτοξευθεί στα 56 ευρώ, με τη λιανική τιμή να είναι ήδη κατά 24% αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω με τη διαμόρφωση των τιμών για τον Ιούλιο, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για την πλήρωση των αποθηκών ενόψει του χειμώνα, γεγονός που παραδοσιακά οδηγεί τις τιμές σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Φωτιά έχει πάρει η διεθνής αγορά «μαύρου χρυσού»

Σε τροχιά ανόδου επιμένουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα του παγκόσμιου εφοδιασμού και τις ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent, που αποτελεί το κύριο διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψε άνοδο 0,62% (+52 σεντς) φτάνοντας στα 84,75 δολάρια το βαρέλι

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 1,08% (+85 σεντς), αγγίζοντας τα 79,80 δολάρια το βαρέλι.

Η ανοδική αυτή πορεία τροφοδοτείται άμεσα από την ένταση που επικρατεί στον Κόλπο μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και τα αντίποινα από την πλευρά του Ιράν.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εντείνονται περαιτέρω καθώς η Τεχεράνη καλεί τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το κλείσιμο της διώρυγας Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί πλωτή οδό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προειδοποίησης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του πετρελαϊκού εφοδιασμού παραμένει ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στην Ουάσινγκτον, ο επικεφαλής του οργανισμού δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό του, επισημαίνοντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να ανησυχεί σοβαρά εάν η κατάσταση στην περιοχή δεν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.