Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η αστάθεια στη Μέση Ανατολή φαίνεται να αποκτά βάθος χρόνου.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, κατά τη διάρκεια του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Μολδαβίας στις Βρυξέλλες, παρουσίασε μια δυσοίωνη εικόνα, τονίζοντας ότι η πλήρης ομαλοποίηση της αγοράς ίσως απαιτήσει ακόμη και έτη.

Το δυσβάσταχτο κόστος και το «αγκάθι» του Κατάρ

Η οικονομική αιμορραγία για τα κράτη-μέλη είναι ήδη ορατή. Σύμφωνα με τον κ. Γιόργκενσεν:

Πρόσθετες δαπάνες: Η ΕΕ έχει καταβάλει πάνω από 30 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς ωστόσο να αυξηθούν οι παραλαμβανόμενες ποσότητες.

Υποδομές υπό κατάρρευση: Οι σοβαρές ζημιές στις υποδομές παραγωγής φυσικού αερίου, κυρίως στο Κατάρ, καθιστούν την αποκατάσταση εξαιρετικά χρονοβόρα.

Πετρέλαιο vs Αέριο: Ενώ η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει ταχύτερα, το φυσικό αέριο παραμένει ο «αδύναμος κρίκος» της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο μικροσκόπιο τα καύσιμα αεροσκαφών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επάρκεια σε κηροζίνη. Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ένα ειδικό παρατηρητήριο που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα αποθέματα, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών.

«Η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής παρέμβασης και αναγκαστικής ανακατανομής καυσίμων, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Η στρατηγική της Μολδαβίας και ο ρόλος της Ελλάδας

Από την πλευρά του, ο Μολδαβός υπουργός Ενέργειας, Ντόριν Γιουνγκιέτου, περιέγραψε τα μέτρα θωράκισης της χώρας του, η οποία προχώρησε στην υπαγωγή των αποθηκευτικών χώρων υπό κρατικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας αποθέματα για 45 ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό περιφερειακό παίκτη, καθώς μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές της Μολδαβίας σε βενζίνη και ντίζελ, διασφαλίζοντας την ενεργειακή ροή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.