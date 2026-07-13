Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών σχετικά με την εγγύηση μισθώματος, επισημαίνοντας ότι η παρακράτησή της δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα.

Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, η εγγύηση, που συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται κατά την έναρξη της μίσθωσης ως εξασφάλιση έναντι ενδεχόμενων ζημιών στο ακίνητο πέραν της φυσιολογικής φθοράς, ανεξόφλητων ενοικίων ή οφειλών σε κοινόχρηστα και λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή.

Η ένωση διευκρινίζει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης μόνο εφόσον υπάρχουν αποδεδειγμένες οφειλές, ζημιές πέρα από τη συνήθη χρήση ή όταν το ακίνητο δεν παραδίδεται στην κατάσταση που είχε παραληφθεί.

Η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί με τα τελευταία μισθώματα μόνο εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών

Αντίθετα, όταν το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν χρέη ή ζημιές και ο ενοικιαστής έχει τηρήσει τους όρους της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει την εγγύηση μετά την αποχώρηση και τον σχετικό έλεγχο του ακινήτου.

Οι βασικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για την αποφυγή διενέξεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις κατά τη λήξη της συνεργασίας, η ΕΕΚΕ συνιστά σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες να ακολουθούν μια σειρά από πρακτικά βήματα:

Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής: Καταγραφή της ακριβούς κατάστασης του ακινήτου τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο του ενοικιαστή.

Χρήση οπτικού υλικού: Διατήρηση φωτογραφικού ή βιντεοληπτικού υλικού που να αποδεικνύει την εικόνα των χώρων.

Αρχειοθέτηση αποδείξεων: Φύλαξη όλων των αποδείξεων εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων.

Γραπτή καταγραφή: Έγγραφη αποτύπωση τόσο της επιστροφής όσο και της τυχόν δικαιολογημένης παρακράτησης της εγγύησης.

Τέλος, η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή της εγγύησης, και αντίστοιχα τους ιδιοκτήτες να μην προχωρούν σε καμία παρακράτηση χωρίς επαρκή και ξεκάθαρη τεκμηρίωση.

Στόχος και των δύο πλευρών πρέπει να είναι η επίλυση των σχετικών ζητημάτων με καλή συνεννόηση και έγγραφη καταγραφή.