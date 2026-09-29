Στην ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική αποκατάσταση στην προληπτική θωράκιση των υποδομών αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Μυγδάλης, ειδικός γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Μυγδάλης υπογράμμισε ότι η ύδρευση, η άρδευση και η αντιπλημμυρική προστασία πρέπει να σχεδιάζονται συνδυαστικά, με έμφαση στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η προτεραιοποίηση των έργων γίνεται βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε περιοχής, του κινδύνου ερημοποίησης, της πλημμυρικής επικινδυνότητας και της αυξημένης εποχικής ζήτησης.

Όπως ανέφερε, η ειδική γραμματεία υλοποιεί αυτή τη στιγμή περισσότερα από 50 μεγάλα υδραυλικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η κατασκευή των φραγμάτων Μύρτου στην Κρήτη και Ασωπού στην Κορινθία, τα δίκτυα του Ανάβαλου, καθώς και οι διευθετήσεις των ρεμάτων Εσχατιάς, Αχαρνών και Ραφήνας στην Αττική.

Παράλληλα, προς υπογραφή βρίσκονται τέσσερα νέα μεγάλα έργα, ενώ δημοπρατήθηκαν τα φράγματα Νεστορίου στην Καστοριά και Αλμωπαίου στην Πέλλα.

Ο κ. Μυγδάλης σημείωσε ότι η επιτυχία των έργων βασίζεται σε πέντε πυλώνες: σωστό σχεδιασμό, ώριμες μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και ποιοτική κατασκευή με πρόβλεψη για τη μεταγενέστερη συντήρηση.

Από την πλευρά της, η γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα, τόνισε ότι το νερό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ανακοίνωσε την κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ έργων άρδευσης και ύδρευσης, τα οποία θα χρηματοδοτούνται εφεξής από ένα ενιαίο ταμείο (ΕΠΕΣ).

Η κα. Ζέρβα σημείωσε ότι, παρά τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΥπΑΑΤ κατάφερε να εντάξει πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα που μεταφέρθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ.

Επιπλέον, 190 έργα ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκαν στη νέα προγραμματική περίοδο μετά από διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, ενώ στην τελική φάση αξιολόγησης βρίσκονται ακόμη 130 έργα, προϋπολογισμού 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ίδια επισήμανε ότι στόχος είναι η προστασία της καλλιεργήσιμης γης από την ερημοποίηση και η διασφάλιση φθηνότερου νερού για τους αγρότες.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, χαρακτήρισε την κλιματική κρίση ως τη μεγαλύτερη συστημική απειλή για τις εταιρείες ύδρευσης, φαινόμενο που επιτείνεται στην Ελλάδα λόγω της αλόγιστης διαχείρισης και της υπεράντλησης.

Η ΕΥΑΘ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2029, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τον διπλασιασμό της δυναμικότητας του διυλιστηρίου νερού και την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών υδροδότησης, όπως αφαλατώσεις, γεωτρήσεις και ταμιευτήρες.

Χάρη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων υδρομέτρων, η εταιρεία περιόρισε το μη τιμολογούμενο νερό από το 35% στο 26%, ενώ μείωσε το κόστος κατανάλωσης ανά κυβικό κατά 15%.

Ο κ. Αμανατίδης αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης, η ΕΥΑΘ ενσωματώνει 25 φορείς ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.