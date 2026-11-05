Νέα ηγεσία απέκτησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), καθώς ολοκληρώθηκαν οι πρόσφατες αρχαιρεσίες και πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη θέση του Προέδρου αναδείχθηκε ο Γιώργος Χότζογλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της οργάνωσης με κεντρικό προσανατολισμό την αναβάθμιση της καταναλωτικής εκπροσώπησης και τη διαρκή παρέμβαση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς.

Οι προτεραιότητες της νέας ηγεσίας

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα διοίκηση δεσμεύεται να συνεχίσει δυναμικά τις παρεμβάσεις της ΕΕΚΕ για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές, και την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας και στρεβλώσεων στην αγορά.

Με την ευκαιρία της εκλογής του, το Διοικητικό Συμβούλιο απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες για ενεργό συμμετοχή και συσπείρωση γύρω από τις δράσεις της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι μόνο ένα ισχυρό και οργανωμένο κίνημα μπορεί να περιφρουρήσει αποτελεσματικά τόσο τα ατομικά, όσο και τα συλλογικά δικαιώματα των καταναλωτών.

Η κατανομή των ρόλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Στο νέο διοικητικό σχήμα της ΕΕΚΕ, καθήκοντα Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα κατέχει ο Ιωάννης Βασιλόπουλος, με αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα την Ιωάννα Καρανδινάκη.

Υπεύθυνος του ταμείου ορίστηκε ο Εμμανουήλ Μπεμπένης, με αναπληρωτή Ταμία τον Νεκτάριο Αλεξάκη. Τη σύνθεση του ενδεκαμελούς οργάνου συμπληρώνουν ως μέλη οι Ιωάννης Μπουλέρος, Γεώργιος Κουτρουφίνης, Βασίλειος Ζαβογιάννης, Χρήστος Κολυβάς και Λαμπρινή Σταύρου.