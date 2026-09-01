Κύμα πωλήσεων καταγράφεται στην Ευρώπη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ιδιαίτερα για την αλματώδη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, με το 10ετές γερμανικό και το βρετανικό ομόλογο να καταγράφουν πολυετή υψηλά.

Η διεθνής αγορά ομολόγων βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη μεταβλητότητα, επηρεασμένη από τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του πετρελαίου που αναζωπυρώνει τους φόβους για τον πληθωρισμό, αλλά και από τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν στις ασιατικές αγορές ομολόγων.

Αυτές οι εξελίξεις αναγκάζουν τους επενδυτές να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα επιτόκια δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.

Το αυξημένο κόστος δανεισμού περιορίζει την ελκυστικότητα των μετοχών, οδηγώντας τους διαχειριστές κεφαλαίων σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους και προκαλώντας γενικευμένη υποχώρηση των χρηματιστηριακών δεικτών παγκοσμίως.