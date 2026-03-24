Η χώρα μας διενήργησε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (εξάμηνα έντοκα), αναζητώντας μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού 400 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό το βρήκε από τους επενδυτές, αφού υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.127 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.

Το κακό νέο της ημέρας είναι ότι η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16%, αρκετά αυξημένη σε σχέση με το 1,84% της προηγούμενης δημοπρασίας (18 Φεβρουαρίου). Το κόστος του πολέμου στον Περσικό Κόλπο έχει περάσει έως έναν βαθμό και στην αγορά ομολόγων και γενικότερα του κρατικού δανεισμού.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Επομένως, αντλήθηκαν συνολικά 500 εκατ. ευρώ.