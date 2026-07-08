Με άνοδο του επιτοκίου ολοκληρώθηκε η σημερινή δημοπρασία για τη διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 400 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο 2,16%, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2,01% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026.

Η επενδυτική κοινότητα έδειξε έντονο ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές που άγγιξαν το 1,030 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικά ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Η διαδικασία της δημοπρασίας υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, ενώ η επίσημη ημερομηνία για τον διακανονισμό των τίτλων έχει οριστεί για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της κατανομής έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές που ανήλθαν στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, αποσαφηνίστηκε από τον ΟΔΔΗΧ ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ενώ υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δημοπρασιών δεν προβλέπεται η καταβολή προμήθειας εκ μέρους των επενδυτών.