Πτωτική τροχιά ακολούθησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι διεθνείς αγορές αξιολογούν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να αποκαταστήσει τις εξαγωγές της μέσω του αγωγού East-West, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις για πιθανή διπλωματική εκτόνωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού τύπου Brent σημείωσε πτώση έως και 2,9%, προτού περιορίσει τις απώλειες και σταθεροποιηθεί κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Ριάντ βρίσκεται στα αρχικά στάδια επαναλειτουργίας του αγωγού East-West, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί έπειτα από επιθέσεις με drones νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Στόχος των σαουδαραβικών αρχών είναι η πλήρης αποκατάσταση των εξαγωγών εντός της εβδομάδας.

Ο συγκεκριμένος αγωγός, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, αποτελεί κρίσιμη υποδομή καθώς επιτρέπει τη μεταφορά πετρελαίου προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Η προσωρινή αδρανοποίηση του αγωγού είχε υποχρεώσει τη Σαουδική Αραβία να διοχετεύσει εκ νέου τις εξαγωγές της μέσω του Περσικού Κόλπου και του τερματικού σταθμού Ρας Τανάουρα, αυξάνοντας την έκθεσή της στους κινδύνους της περιοχής, ειδικά μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι.

Η προοπτική επαναλειτουργίας του αγωγού οδηγεί σε μερική αποσυμπίεση του γεωπολιτικού ρίσκου, όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς εμπορευμάτων.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις διπλωματικές διεργασίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι τιμές του πετρελαίου πιέστηκαν χαμηλότερα μετά από δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η παρατεταμένη κρίση στην περιοχή έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 60% εντός του έτους, ενώ επιπλέον πιέσεις στις αγορές καυσίμων προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Παρά τις προσπάθειες για εκεχειρία και τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές, η κατάσταση στις ενεργειακές αγορές παραμένει εύθραυστη έπειτα από έξι μήνες έντονης αναταραχής.