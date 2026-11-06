Αντιμέτωποι με το σκληρό δίλημμα των παράλογων αυξήσεων ή της οικονομικά καταστροφικής μετακόμισης βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες με τη λήξη των μισθωτηρίων τους.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών παρεμβαίνει δυναμικά, διεκδικώντας ένα καθεστώς εννιαετούς προστασίας (6 χρόνια βασική διάρκεια συν 3 χρόνια παράταση για τους συνεπείς), μαζί με μια άμεση, οριζόντια παράταση τριών ετών για όσα καταστήματα απειλούνται άμεσα με έξωση.

Το νέο πλαίσιο για τις εμπορικές μισθώσεις

Την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου καθεστώτος στις επαγγελματικές μισθώσεις προτάσσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, εισηγούμενος συνολική διάρκεια εννέα ετών. Το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει ελάχιστη αρχική διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για επιπλέον τρία χρόνια εφόσον ο μισθωτής παραμένει συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, ο Σύλλογος ζητά να θεσπιστεί άμεσα υποχρεωτική τριετής παράταση για όλα τα υφιστάμενα μισθωτήρια που πρόκειται να λήξουν εντός της επόμενης διετίας.

Το κόστος της αβεβαιότητας και οι αναγκαστικές μετακομίσεις

Τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, αναδεικνύοντας το καθεστώς έντονης ανασφάλειας που βιώνουν οι μικρομεσαίοι έμποροι λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας των συμβολαίων.

Όπως υπογραμμίζει, όταν ένα συμβόλαιο ολοκληρώνεται, οι επιχειρηματίες έρχονται συνήθως αντιμέτωποι με απαιτήσεις για υπέρογκες αυξήσεις στα μισθώματα. Εναλλακτικά, οδηγούνται σε αναγκαστική αλλαγή έδρας, επιβαρυνόμενοι με βαριές δαπάνες για διαμόρφωση νέου χώρου, ανακαινίσεις και αγορά εξοπλισμού.

Η ιστορική αναδρομή και η μηδενική δημοσιονομική επιβάρυνση

Ο επικεφαλής του Εμπορικού Συλλόγου υπενθύμισε πως στο παρελθόν ίσχυε ένα σαφώς πιο προστατευτικό καθεστώς δωδεκαετούς διάρκειας με πρόβλεψη τετραετούς παράτασης, το οποίο ωστόσο καταργήθηκε κατά την περίοδο των μνημονίων.

Ο κ. Τσαγγάρης σημείωσε ότι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος στα κρατικά ταμεία, αλλά αντίθετα θωρακίζει τις επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει οι επιχειρήσεις και διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

«Βασική προϋπόθεση επιβίωσης η επαγγελματική στέγη»

Συνοψίζοντας τη θέση του εμπορικού κόσμου, ο πρόεδρος του ΕΣΑ κατέστησε σαφές ότι η εξασφάλιση της επαγγελματικής στέγης δεν αποτελεί πολυτέλεια ή προνόμιο, αλλά θεμελιώδη όρο για την ίδια την επιβίωση του εμπορίου και των επαγγελματιών της αγοράς.