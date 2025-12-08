Επενδύσεις ύψους 4 δισ. eυρώ σε έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανίες, που δεν έχουν τεχνολογικά τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών τους δρομολογούνται το επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου (το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή) και την έγκριση χρηματοδότησης των έργων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Ήδη σήμερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου για τη διαχείριση των βιομηχανικών εκπομπών (Industrial Carbon Management Forum) που διοργανώνει στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), υπεγράφη συμφωνία για χρηματοδότηση του έργου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που αναπτύσσει η EnEarth (θυγατρική της Energean) στον Πρίνο.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση 120 εκατ. Ευρώ από το Connecting Europe Facility προκειμένου να μετατραπεί σε υπόγεια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα το εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Νίκος Ρήγας, στα μέσα του 2026 θα γίνει το market test για το έργο και θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες γεωτρήσεις για άντληση νερού και εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα.

Η αλυσίδα των έργων την οποία παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος περιλαμβάνει εκτός από την υπόγεια αποθήκη:

-Επενδύσεις για τη δέσμευση του ρύπου από κλάδους όπως διυλιστήρια, χημικά και τσιμεντοβιομηχανία που δεν διαθέτουν τεχνολογικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών. Σστις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έχουν ενταχθεί ήδη έργα των βιομηχανιών Τιτάν, Ηρακλής και της Motor Oil).

-Το έργο Apollo CO2 του ΔΕΑΦΑ για τη μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα από τις βιομηχανίες σε τερματικό σταθμό υγροποίησης στη Ρεβυθούσα και την μεταφόρτωση του σε πλοία προκειμένου να μεταφερθεί στον Πρίνο ή σε άλλες υπόγειες αποθήκες.

Το ζήτημα που ανέδειξε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας στην εκδήλωση είναι ότι ήδη οι βιομηχανικές εκπομπές(περί τα 10 εκατ. τόνους ετήσιως) υπερκαλύπτουν τις δυνατότητες αποθήκευσης στον Πρίνο (1 εκατ. Στην πρώτη φάση και 2,8 εκατ. ετησίως σε πλήρη ανάπτυξη).

Συνεπώς απαιτείται συνεργασία με τρίτες χώρες, όχι μόνο ευρωπαϊκές. Ήδη η Ελλάδα έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την Αίγυπτο όπου το δυναμικό αποθήκευσης φθάνει στα 580 εκατ. τόνους.

Σε χαιρετισμό του προς το συνέδριο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε τη σημασία του νομοσχεδίου που ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μεταμορφώνεται σε πολυδιάστατο ενεργειακό κόμβο που περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα.