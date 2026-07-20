Η δημοσίευση των τριών προσκλήσεων εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ για την αξιοποίηση των σιδηροδρομικών σταθμών Λάρισας, Πλαταμώνα και Κατάκολου εισάγει την ακίνητη περιουσία των ελληνικών σιδηροδρόμων σε μια φάση επιθετικής επενδυτικής εκμετάλλευσης.

Το σχέδιο της θυγατρικής του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου βασίζεται στη λογική των μεικτών χρήσεων, μετατρέποντας ιστορικά κτίρια και ζωτικές αστικές εκτάσεις σε πεδία εμπορικής δραστηριότητας, φιλοξενίας, γραφείων και αναψυχής.

Αν και η εταιρεία προβάλλει το επιχείρημα της αστικής ανάπτυξης και της τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, η στρατηγική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν η ανάπλαση θα λειτουργήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών ή αν θα οδηγήσει στην αλλοίωση της ιστορικής ταυτότητας των σταθμών και στην απώλεια πολύτιμων δημόσιων χώρων.

Η κλίμακα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια απλή συντήρηση υποδομών, αλλά για μια ριζική αναδιαμόρφωση του real estate των περιοχών.

Στη Λάρισα, η έκταση των 233 στρεμμάτων ανενεργών γραμμών και της ιστορικής αποθήκης συνιστά μια από τις μεγαλύτερες ενιαίες αστικές εκτάσεις στην Ελλάδα, η οποία κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν περίκλειστο εμπορικό και οικιστικό θύλακα που θα αποκόψει, αντί να ενώσει, τον ιστό της πόλης.

Στον Πλαταμώνα, τα 16 στρέμματα με τα διατηρητέα κτίρια στους πρόποδες του Ολύμπου παραδίδονται στην τουριστική εκμετάλλευση, ενώ στο Κατάκολο η στόχευση για τη δημιουργία ενός «ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού» σε 13 στρέμματα, σε συνέργεια με το λιμάνι της κρουαζιέρας, απειλεί να μεταβάλει τον σταθμό σε ένα απλό καταναλωτικό πέρασμα για τους διεθνείς επισκέπτες.

Το γεγονός ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ήδη καταθέσει τις ειδικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες για την έκδοση προεδρικού διατάγματος όρων δόμησης δείχνει μια σπουδή να προκαταληφθούν οι χρήσεις γης πριν καν αποτυπωθεί το τελικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η πρόσκληση προς τους ιδιώτες να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που, αν δεν συνοδευτεί από αυστηρές δικλίδες ασφαλείας και ουσιαστική διαβούλευση με τους δήμους, κινδυνεύει να μετατρέψει τις σιδηροδρομικές υποδομές από κοινωνικά αγαθά σε κερδοφόρα οικόπεδα ιδιωτικών συμφερόντων.

Το πλήρες πληροφοριακό υλικό, καθώς και οι επίσημες προσκλήσεις, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ: