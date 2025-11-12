Επιμέλεια: Μιχάλης Παπανίδης

Τις χειρότερες αμοιβές μετά τους Βούλγαρους «απολαμβάνουν» και με τη βούλα της Eurostat οι Έλληνες εργαζόμενοι, ακολουθούμενοι από τους Ούγγρους. Με τη μόνη διαφορά ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν βίωσαν αλλαγή οικονομικού συστήματος, όπως εκείνοι στην Ανατολική Ευρώπη.

Σε ετήσια βάση οι μισθοί πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι χαμηλότεροι με 17.954 και 15.400 αντίστοιχα για τους Βούλγαρους, βάσει των στοιχείων της Eurostat για το 2024.

Στην τρίτη χειρότερη θέση και πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται η Ουγγαρία με 18.500 ευρώ.

Στην Ελλάδα η αύξηση σε ετήσια βάση είναι μόλις 884 ευρώ ή 5% καθώς το 2023 ο μέσος μισθός ήταν 17.070 ευρώ και βεβαίως μιλάμε πάντοτε για μικτές αποδοχές κι όχι για το ποσό που πραγματικά φθάνει στο σπίτι του καθενός.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του Λουξεμβούργου, 3,5 φορές χαμηλότερος από της Ιρλανδίας και περίπου 2 φορές χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.

Και αξίζει να επαναληφθεί ότι η σύγκριση γίνεται με βάση τις αποδοχές πλήρους απασχόλησης. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη όταν γίνει σύγκριση για αμοιβές μερικής απασχόλησης.

Ποιες χώρες «προσπέρασαν» την Ελλάδα σε ετήσιες αμοιβές

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως χώρες που τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν στο ίδιο ή και σε χειρότερο οικονομικό επίπεδο, έχουν ξεπεράσει την Ελλάδα.

Για παράδειγμα, η Ρουμανία κατέγραψε μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 21.108 ευρώ, η Σλοβακία 20.287 ευρώ και η Πολωνία 21.246. Πρόκειται για μεγέθη σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα.

Πως αμείβονται στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2024, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν 39.800 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,2 % από 37.800 ευρώ το 2023.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός για πλήρη απασχόληση καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (71.600 ευρώ) και την Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Τι συμβαίνει με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και πως καθηλώνονται οι μισθοί

Πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την Alco έδειξε ότι μόνο ένας στους τρεις εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα καλύπτεται από κάποιας μορφής συλλογική σύμβαση.

Αλλά και οι 205 επιχειρησιακές συμβάσεις, που υπογράφηκαν στην Ελλάδα το περσινό δεκάμηνο, καλύπτοντας πολύ μικρό ποσοστό εργαζομένων δεν απέφεραν αυξήσεις πάνω από 2%.

Είναι χαμηλές οι αμοιβές, ήλθε και η ακρίβεια…

Άλλη μία έκθεση της Eurobank τονίζει ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει τις αυξήσεις, καθώς κατά την πενταετία 2020-2024 οι ονομαστικές αμοιβές ανά απασχολούμενο καταγράφουν σωρευτική αύξηση 13,2%, ενώ ο πληθωρισμός 16,1%.

Πηγή: Eurostat