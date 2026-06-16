Σε κατάσταση αναμονής παραμένει η παγκόσμια ναυτιλία, καθώς οι μεγάλες πλοιοκτήτριες εταιρείες, δεν προτίθενται να επαναλάβουν άμεσα τη διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ιαπωνικής Mitsui O.S.K. Lines, Γιοτάρο Ταμούρα, στους Financial Times, η αποκατάσταση των δρομολογίων θα καθυστερήσει για μερικές εβδομάδες, έως ότου υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα ότι η ειρηνευτική συμφωνία εφαρμόζεται στην πράξη.

Γιατί δεν πέφτει η τιμή των καυσίμων

Η επιφυλακτική στάση των ναυτιλιακών εταιρειών (όπως η Mitsui και η Maersk) λειτουργεί ως «φρένο» στην άμεση μείωση των τιμών των καυσίμων στις αντλίες.

Αν και οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν με ανακούφιση στην είδηση της ειρηνευτικής συμφωνίας —με το πετρέλαιο Brent να σημειώνει βουτιά περίπου 5% και να πέφτει στα 83 δολάρια το βαρέλι (χαμηλό τριμήνου)—, η άρνηση των πλοιοκτητών να στείλουν αμέσως τα πλοία τους στα Στενά του Ορμούζ σημαίνει ότι η μείωση αυτή θα αργήσει να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή.

Η στάση αυτή της ναυτιλιακής αγοράς έρχεται σε σαφή αντίθεση με τις αισιόδοξες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιος δίαυλος θα ανοίξει την προσεχή Παρασκευή, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων μηνών, πιστεύω ότι είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι θα χρειασθεί κάνα δυο εβδομάδες, αν όχι μήνας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Ταμούρα, λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η τελική συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη δεν μετέβαλε την αρχική εκτίμηση του Ιάπωνα επικεφαλής.

Σε μεταγενέστερη επικοινωνία της μέσω email με το πρακτορείο Reuters, η Mitsui O.S.K. Lines ξεκαθάρισε ότι αναγνωρίζει μεν τις κινήσεις προς μια κατάπαυση του πυρός, ωστόσο οι ναυτιλιακές δραστηριότητες δεν πρόκειται να επαναληφθούν προτού επιβεβαιωθεί ότι επικρατούν πλήρεις συνθήκες ασφαλείας.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι η επανάληψη των δρομολογίων θα απαιτήσει στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρών, τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και άλλους αρμόδιους φορείς.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς η Mitsui O.S.K. αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες εταιρείες της Ιαπωνίας, διαχειριζόμενη έναν γιγαντιαίο στόλο άνω των 900 πλοίων, στον οποίο περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και οχηματαγωγά.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ επιμένει σε ένα σαφώς πιο γρήγορο χρονοδιάγραμμα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα πετρελαιοφόρα έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ, ακολουθώντας τον νότιο διάδρομο, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως «απολύτως ασφαλή, προστατευμένο και καθαρό».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ηMaersk

Η Maersk, ο δανέζικος κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία υιοθετεί μια εξίσου επιφυλακτική στάση, ευθυγραμμιζόμενη με το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας αλλά και αναμονής που επικρατεί στον κλάδο.

Στην ανακοίνωσή της, η Maersk αναφέρει:

«Η συμφωνία που ανακοινώθηκε είναι μια ευπρόσδεκτη και θετική εξέλιξη, ωστόσο οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη περιορισμένες και είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε πώς ακριβώς θα επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το στάδιο, δεν προχωράμε σε καμία αλλαγή στις δραστηριότητές μας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Τα κοινά σημεία και οι ανησυχίες των Shippers

Όπως και η Mitsui O.S.K., η Maersk ξεκαθαρίζει ότι το status quo των δρομολογίων της δεν αλλάζει άμεσα. Παρά τις πολιτικές ανακοινώσεις, οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες περιμένουν:

-Επίσημες διασφαλίσεις από τις στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής.

-Εκκαθάριση του διαύλου από τυχόν θαλάσσιες νάρκες που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εχθροπραξιών.

-Πράσινο φως από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πρέπει να επαναξιολογήσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου (war risk premiums) για τα πληρώματα και τα φορτία προτού ξεκινήσουν οι μαζικές διελεύσεις.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν πρόκειται να μειώσουν αμέσως τα τσουχτερά «ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου» (war risk premiums).

Αυτό το επιπλέον κόστος μετακίνησης των τάνκερ μετακυλίεται απευθείας στο τελικό κόστος του καυσίμου.

Όσο οι εταιρείες περιμένουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών για θαλάσσιες νάρκες, το κόστος μεταφοράς παραμένει τεχνητά διογκωμένο