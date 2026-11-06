Αιφνιδιαστική επιτόπια επιχείρηση πραγματοποίησαν κλιμάκια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 4 Νοεμβρίου 2026, βάζοντας στο στόχαστρο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και σχετικό συνδικαλιστικό φορέα του κλάδου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η οποία διερευνά ενδείξεις για απαγορευμένες συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ ανταγωνιστών ή αποφάσεις ενώσεων με επίκεντρο τον τεχνητό καθορισμό των τιμών αγοράς και των όρων συναλλαγής.

Η ανεξάρτητη αρχή διευκρίνισε ότι η συλλογή στοιχείων αποτελεί πάγια διαδικασία τεκμηρίωσης και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εκ των προτέρων διαπίστωση ενοχής ούτε προδικάζει το τελικό πόρισμα.

Η στρατηγική εστίαση στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει την απόλυτη προτεραιότητα που αποδίδεται στον αγροδιατροφικό τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, αυξημένου κόστους διαβίωσης, κλιματικών διαταραχών και διεθνούς αστάθειας.

Η Επιτροπή αξιοποιεί όλο το φάσμα των παρεμβατικών της εργαλείων, συνδυάζοντας την άμεση καταστολή αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών και την επιβολή προστίμων με τον προληπτικό έλεγχο επιχειρηματικών συγκεντρώσεων, τις κλαδικές μελέτες και τη συστηματική χαρτογράφηση κρίσιμων αγορών.

Το αυστηρό νομικό οπλοστάσιο

Η διερεύνηση πατά επάνω στο εθνικό (ν. 3959/2011) και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ), τα οποία απαγορεύουν ρητά συμπράξεις και συνεννοήσεις που νοθεύουν την αγορά, καθώς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μονομερείς κινήσεις πρόσκλησης σε απαγορευμένη σύμπραξη ή στη γνωστοποίηση μελλοντικών τιμολογιακών σχεδίων προς ανταγωνιστές.

Η ανεξάρτητη αρχή προειδοποιεί πως θα εξετάζει κάθε στοιχείο που φτάνει στη διάθεσή της —είτε μέσω επίσημων καταγγελιών, αιτήσεων επιείκειας, είτε μέσω του ανώνυμου καναλιού whistleblowing— επισείοντας αυστηρότατες κυρώσεις στους παραβάτες.

Οι βαριές ποινές και το παράθυρο της επιείκειας

Για τις περιπτώσεις καρτελικών συμπράξεων που αφορούν καθορισμό τιμών, πλαφόν παραγωγής, μοίρασμα πελατολογίου ή στημένους διαγωνισμούς, οι συνέπειες είναι συντριπτικές: εκτός από τα τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα, προβλέπονται ποινικές διώξεις για τα στελέχη, καθώς και τριετής αποκλεισμός των εταιρειών από δημόσιες συμβάσεις και έργα παραχώρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη λειτουργία του προγράμματος επιείκειας, το οποίο παρέχει σημαντικά κίνητρα «σπασίματος της σιωπής», προσφέροντας πλήρη ή μερική διαγραφή προστίμων, αποφυγή ποινικών κυρώσεων και διατήρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς σε όσους συνεργαστούν έγκαιρα και αποκαλύψουν παράνομες συμφωνίες.