Η παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27 αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Ωστόσο, εφόσον επικρατήσουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες το επόμενο κρίσιμο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περυσινά και να καλύψει τις ανάγκες της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ). Πάντως, η «είδηση» είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες απειλείται, έστω και ελάχιστα, η επάρκεια της χώρας σε ελιές.

Οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις παρουσιάζουν ελαφρά κάμψη κυρίως στην ποικιλία «Αμφίσσης», η οποία πάντως χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Υπό κανονικές συνθήκες εξέλιξης της καλλιέργειας, μεγάλο μέρος της παραγωγής αναμένεται να οδηγηθεί στην επιτραπέζια χρήση, καλύπτοντας τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγών.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε σε ευρεία τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων της ΔΟΕΠΕΛ στις 9 Σεπτεμβρίου, οι νέες φυτεύσεις επιτραπέζιων ποικιλιών των τελευταίων ετών —κυρίως της ποικιλίας «Χαλκιδικής»— εισέρχονται σταδιακά στην παραγωγή και αναμένεται να ενισχύσουν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Υπογραμμίστηκε, ωστόσο, ότι η διατήρηση αυτής της προοπτικής προϋποθέτει ισορροπία μεταξύ παραγωγής, αποθεμάτων, ζήτησης και εμπορίας.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε το ζήτημα των αυξημένων αποθεμάτων, τα οποία συνδέονται με εκτιμήσεις για την αγορά σε περιόδους υψηλών τιμών. Για τον λόγο αυτό, επισημάνθηκε η ανάγκη πληρέστερης εκτίμησης των παραγόμενων ποσοτήτων και συστηματικότερης καταγραφής των αποθεμάτων, τόσο στις εγκαταστάσεις του μεταποιητικού τομέα όσο και στα χέρια των ελαιοπαραγωγών.

Προβληματισμό προκαλεί επίσης η πορεία των εξαγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από συνεχή ανοδική πορεία οριακή μείωση των εξαγωγών κατά 0,99% σε αξία και 2,25% σε όγκο.

Τέλος, τέθηκαν εκ νέου οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με κυριότερες την έλλειψη εργατών γης και εξειδικευμένου δυναμικού, γεγονός που επηρεάζει την ομαλή συγκομιδή και αυξάνει το κόστος.

Παράλληλα, το υψηλό ενεργειακό κόστος επιβαρύνει το σύνολο της αλυσίδας (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά, μεταφορές, υλικά συσκευασίας), με τη ΔΟΕΠΕΛ να σημειώνει ότι έχει καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί υπόψη.