Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να παρέχει δάνεια στην Ουκρανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ικανότητα του Κιέβου να τα αποπληρώσει, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα «πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό κενό» και ότι ο περαιτέρω δανεισμός θα μπορούσε να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα του χρέους της.

Για τη συνέχιση της ροής χρημάτων προς την Ουκρανία, ο Ντομπρόβσκις υποστήριξε πως η μόνη λύση είναι η χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων ώστε να μην επιβαρυνθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί, απορρίπτοντας επί της ουσίας την πρόταση της Κομισιόν για κοινό δανεισμό από τα κράτη της ΕΕ και διμερείς επιχορηγήσεις.

Το σχέδιο για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, προβλέπει πως η Ουκρανία θα λάβει τα εν λόγω αποθεματικά ως δάνειο το οποίο θα αποπληρώσει μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στο μέλλον.

Το εν λόγω σχέδιο απορρίπτεται λόγω νομικών και οικονομικών κινδύνων από το Βέλγιο, που έχει και τον πρώτο λόγο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων βρίσκεται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα από τα περίπου 300 δισ. δολάρια ρωσικών κρατικών αποθεματικών που έχουν παγώσει από το 2022, τα 200 δισ. βρίσκονται στη Euroclear του Βελγίου.

Ανάλογες ενστάσεις όμως έχει εκφράσει και η ΕΚΤ, αλλά και άλλα κράτη, όπως η Γαλλία, τονίζοντας πως η Ευρώπη θα μπορούσε να βρεθεί εκτεθειμένη για παραβίαση διεθνών κανονισμών και να κληθεί να καταβάλλει μεγάλες αποζημιώσεις στη Ρωσία, εάν η Μόσχα, που καταγγέλλει τους σχεδιασμούς ως «κλοπή, προχωρήσει σε αγωγές στα διεθνή δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο σχέδιο δανεισμού ύψους 140 δισ. ευρώ μέσω των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να πείσει τα κράτη μέλη που αντιδρούν, υποστήριξε πως χωρίς τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η υποστήριξη της Ουκρανίας θα εκτοξεύσει το κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα επίπεδα χρέους θα αυξηθούν ραγδαία.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως για την επόμενη τετραετία το Κίεβο θα χρειαστεί περίπου 100 δισ. ετησίως και η Κομισιόν σε έγγραφο που παρέδωσε στις ευρωπαϊκές ηγεσίες ανέφερε ότι η εξυπηρέτηση ενός τέτοιου δανείου θα κόστιζε έως και 5,6 δισ. ευρώ ετησίως σε τόκους.

Μ. Π.

Πηγή: