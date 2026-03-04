Η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Μισθολογική Διαφάνεια αποτέλεσαν το αντικείμενο θεσμικού και επιχειρηματικού διαλόγου σε εκδήλωση που διοργάνωσε, πρόσφατα, το CSR HELLAS, στο πλαίσιο της ετήσιας κοπής πίττας του Δικτύου.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, η συζήτηση ανέδειξε ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ανδρών και γυναικών δεν συνιστά μόνο κανονιστική υποχρέωση, αλλά κρίσιμο παράγοντα εταιρικής διακυβέρνησης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, σε μια περίοδο αυξημένων ευρωπαϊκών απαιτήσεων διαφάνειας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας τη σημασία της θεσμικής προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη σύνδεση της ισότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία παρουσίασε τη βελτίωση των δεικτών απασχόλησης της χωράς και της θεσμικής της προετοιμασία για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ίση Αμοιβή (Equal Pay Directive) στην ελληνική έννομη τάξη έως το καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε, η Οδηγία μετατρέπει την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών σε συστημική υποχρέωση διαφάνειας και λογοδοσίας, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, γνωστοποίηση μισθολογικού εύρους πριν από την πρόσληψη, απαγόρευση ερώτησης για μισθολογικό ιστορικό, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια μισθολογικής πολιτικής και υποβολή εκθέσεων μισθολογικού χάσματος για επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων. Η ενσωμάτωση, όπως σημείωσε, θα πραγματοποιηθεί σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο χωρίς περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Παρέμβαση πραγματοποίησε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, η οποία ανέδειξε τη μισθολογική διαφάνεια ως ζήτημα δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης λειτουργικών εργαλείων εφαρμογής και αναφέρθηκε στο έργο “Fair Pay”, που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με στόχο την προετοιμασία της πολιτείας και των επιχειρήσεων για το νέο πλαίσιο.

Νωρίτερα, την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Δ.Σ. του CSR HELLAS, Αλεξάνδρα Πάλλη, επισημαίνοντας ότι η μισθολογική διαφάνεια δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά σύστημα κανόνων που επιτρέπει τη γνώση, τη σύγκριση και τη λογοδοσία. Όπως τόνισε, το μισθολογικό χάσμα δεν είναι άμεσα ορατό ούτε συνήθως αποτέλεσμα συνειδητής διάκρισης, αλλά ενσωματώνεται σε διαδικασίες και πρακτικές που με τον χρόνο μετατρέπονται σε «κανονικότητα». «Ό,τι παραμένει αόρατο δεν μπορεί να αξιολογηθεί και ό,τι δεν αξιολογείται δεν μπορεί να διορθωθεί», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τη διαφάνεια ως προϋπόθεση θεσμικής συνέπειας, εμπιστοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο επιχειρηματικός διάλογος και τα βασικά συμπεράσματα

Στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Ίσες αμοιβές για όμοια εργασία – Μισθολογική διαφάνεια» συμμετείχαν η Χριστίνα Θεοφιλίδη, γενική διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας και εκτελεστικό μέλος Διοικητικού της Συμβουλίου, η Μαρία Πατακιούτη, γενική διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, η Γιάννα Χορμόβα, διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), η Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από τη συζήτηση αναδείχθηκαν τα ακόλουθα βασικά σημεία:

* Το μισθολογικό χάσμα δεν αποτελεί ζήτημα πρόθεσης αλλά δομικών στρεβλώσεων: υποεκπροσώπηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης, κάθετος και οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός, διαφορετικές διαδρομές εξέλιξης και ζήτημα έλλειψης σχετικής κουλτούρας.

* Οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι «κρυφές ανισότητες» – όπως τα διαστήματα φροντίδας ή οι άτυπες προσδοκίες διαθεσιμότητας – επηρεάζουν τη μισθολογική εξέλιξη, ιδίως σε ανώτερα διοικητικά επίπεδα.

* Η διαφάνεια στις αμοιβές δεν είναι απλώς ζήτημα συμμόρφωσης με την Οδηγία. Απαιτεί αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης θέσεων, αναβάθμιση συστημάτων HR, εκπαίδευση διοίκησης και αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας.

* Η έννοια της «ίσης αμοιβής για όμοια εργασια» προϋποθέτει τεκμηριωμένη αποτίμηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ευθύνης, ώστε η ισότητα να είναι ουσιαστική και όχι τυπική.

* Η εστίαση μόνο σε αριθμητικούς δείκτες ενέχει τον κίνδυνο επιφανειακής προσέγγισης του ζητήματος, ενώ η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων – τρόπος πρόσληψης, προαγωγές, bonus, διαπραγμάτευση – είναι καθοριστική.

* Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης εντός των οργανισμών θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή της Οδηγίας.

* Η ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών σε τεχνικά και δυναμικά επαγγέλματα, καθώς και η κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω δημόσιων πολιτικών απασχόλησης, λειτουργούν προληπτικά έναντι μελλοντικών ανισοτήτων.