Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη της Ένωσης να ενεργήσουν κατά «συντονισμένο» τρόπο απέναντι στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου, εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και να αποφύγουν την λήψη «μέτρων που μπορεί να προκαλέσουν την αύξηση της κατανάλωσης» πετρελαίου.

Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνέλθουν το απόγευμα μέσω βιντεοδιάσκεψης για να αποτιμήσουν την κατάσταση.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε από κοινού, ως πραγματική Ένωση», είχε προτρέψει λίγο νωρίτερα με επιστολή του ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

«Η ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει διασφαλισμένη», γράφει στο mail ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας συνεπεία του πολέμου το Ιράν, προειδοποιεί ωστόσο ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εκτεθειμένες στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επί των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70% από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν επλήγη άμεσα από το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου των Στενών του Χορμούζ, αφού η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας δηλώνει ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσμα για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης του πετρελαίου όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα αύξαναν κατανάλωση καυσίμων, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, θα περιόριζαν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επεξεργάζονται τα προϊόντα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή.

«Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την αναβολή οποιωνδήποτε μη επειγουσών διαδικασιών συντήρησης στα διυλιστήρια», σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής.

Ως προς το φυσικό αέριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να μειώσουν τα επίπεδα πλήρωσης των αποθεμάτων τους για τον επόμενο χειμώνα, με στόχο την άμβλυνση της πίεσης επί των τιμών.

Ως προς την ηλεκτρική ενέργεια, οι Βρυξέλλες προτείνουν στους 27 να μειώσουν προσωρινά τους φόρους.

Αίγυπτος, η… αποφασιστική και ο «άλλος δρόμος» της Λιθουανίας

Η εταιρεία σιδηροδρόμων της Λιθουανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι μειώνει στο μισό την τιμή όλων των εισιτηρίων των τρένων στο εθνικό δίκτυο, ως απάντηση στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η μείωση κατά 50% θα ισχύσει από την 1η Απριλίου έως την 31η Μαΐου σε όλα τα εσωτερικά δρομολόγια και για όλες τις κατηγορίες.

Προστίθεται στις υφιστάμενες εκπτώσεις, ανέφεραν σε μια ανακοίνωση η δημόσια εταιρεία LTG Link και το Υπουργείο Μεταφορών.

«Από τις οικογένειες μέχρι τους ηλικιωμένους και τους φοιτητές, όλοι θα ωφεληθούν από αυτές τις πιο προσιτές τιμές. Κανείς δεν πρέπει να είναι θύμα της εκτόξευσης των τιμών», ανέφερε στην ανακοίνωση αυτή ο Υπουργός Γιούρας Ταμίνσκας.

Η LTG Link αποφάσισε να αναστείλει για την περίοδο αυτή «τη δυναμική τιμολόγηση» που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν πιο ευνοϊκές τιμές κάνοντας κράτηση το νωρίτερο δυνατό.

Η μείωση δεν αθροίζεται σε άλλες εμπορικές προσφορές όπως η ομαδική τιμολόγηση.

Η Αίγυπτος λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Από τον Μάρτιο του 2026, η Αίγυπτος έχει επιβάλει έναν «επιχειρηματικό περιορισμό» (business curfew) και όχι πλήρες lockdown, με σκοπό την αντιμετώπιση της σοβαρής ενεργειακής κρίσης.

Η κυβέρνηση διέταξε προσωρινά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων και των ελλείψεων φυσικού αερίου που προκλήθηκαν από τις περιφερειακές συγκρούσεις.

Ωράριο Καταστημάτων: Τα εμπορικά καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα (malls), τα εστιατόρια και τα καφέ υποχρεούνται να κλείνουν στις 9:00 μ.μ..

Σαββατοκύριακα: Υπάρχει μια μικρή παράταση έως τις 10:00 μ.μ..

Δημόσια κτήρια: Τα κυβερνητικά γραφεία κλείνουν νωρίτερα, συνήθως στις 6:00 μ.μ..

Φωτισμός: Έχει δοθεί εντολή για μείωση του φωτισμού στους δρόμους κατά 60% και απενεργοποίηση των φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων μετά τις 9:00 μ.μ.

Επιπτώσεις

Καθημερινότητα: Οι δρόμοι του Καΐρου και άλλων πόλεων εμφανίζουν ασυνήθιστη ησυχία μετά τις 9:00 μ.μ..

Τουρισμός: Αν και οι τουριστικές περιοχές παραμένουν ανοιχτές, οι περιορισμοί στο ωράριο επηρεάζουν τη νυχτερινή ζωή.

Βιομηχανία: Ορισμένες ενεργοβόρες βιομηχανίες (π.χ. λιπασμάτων) έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης φυσικού αερίου

Εξαίρεση για τα ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά αξιοθέατα θα εξαιρούνται από τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο τουρισμός εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το ένα δέκατο της αιγυπτιακής οικονομίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, αρκετά ξενοδοχεία στο Κάιρο, μεταξύ των οποίων τα Marriott και Cosmopolitan, δήλωσαν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RFI ότι έχουν προμηθευτεί γεννήτριες για την περίπτωση διακοπών ρεύματος και θα διατηρήσουν τα εστιατόριά τους ανοιχτά για τους επισκέπτες.

Δελτίο στα καύσιμα των Δημοσίων Υπαλλήλων θέτει η Ινδονησία

Η Ινδονησία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διανέμει με το δελτίο τα καύσιμα, ενώ παράλληλα βάζει πλαφόν στην τιμή τους και καθιερώνει μία ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα για τους Δημόσιους Υπαλλήλους, με σκοπό να διαφυλάξει τα αποθέματά της, την ώρα που οι τιμές αυξάνονται, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός-συντονιστής των Οικονομικών Υποθέσεων, Αϊρλάνγκα Χαρτάρτο, είπε ότι η κυβέρνηση θέτει ως όριο στην αγορά καυσίμων τα 50 λίτρα ημερησίως, ανά όχημα. Κάθε Παρασκευή, οι υπάλληλοι θα εργάζονται από τα σπίτια τους.

Λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν θα αυξηθεί η τιμή των καυσίμων από την 1η Απριλίου, είτε αποφασιστεί να δοθούν επιδοτήσεις είτε όχι.

Οι αρχές προέτρεψαν επίσης τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται από τις «ψευδείς πληροφορίες» που κυκλοφορούν σχετικά με την επικείμενη αύξηση των τιμών.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο Τετάρτη και θα επανεξεταστούν σε δύο μήνες. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσει 7,1-7,6 δισεκ. δολάρια.

Η Ινδονησία, αν και παράγει πετρέλαιο, εισάγει επίσης μεγάλες ποσότητες και επιδοτεί τα καύσιμα και το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση.

Η επιδότηση αυτή ανέρχεται σε 12,3 δισ. δολάρια και καλύπτει περίπου το 5% του ετήσιου προϋπολογισμού για το 2026.

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός αυτός συντάχθηκε με βάση την τιμή του βαρελιού στα 70 δολάρια, αλλά σήμερα έχει ξεπεράσει τα 100, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια του κράτους να συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία.