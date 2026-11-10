Οι επενδύσεις σε υποδομές ενισχύονται σημαντικά σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο η εξασφάλιση χρηματοδότησης παύει να αποτελεί τη μόνη πρόκληση.

Η γραφειοκρατία, οι χρονοβόρες αδειοδοτήσεις και η απαίτηση λειτουργίας των έργων ως ενιαίου οικοσυστήματος μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα «Future of Infrastructure Survey 2026» της Deloitte, στην οποία έλαβαν μέρος 985 στελέχη από 21 χώρες, οι παρωχημένες δομές και τα κατακερματισμένα μοντέλα οδηγούν πάνω από ένα στα δέκα μεγάλα έργα παγκοσμίως σε σοβαρές καθυστερήσεις ή ακόμη και σε κίνδυνο ματαίωσης.

Η μετάβαση σε ένα διασυνδεδεμένο «σύστημα συστημάτων»

Οι σύγχρονες υποδομές παύουν να λογίζονται ως μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και μετατρέπονται σε ένα ενιαίο πλέγμα, όπου οι φυσικές και οι ψηφιακές εφαρμογές εξαρτώνται άμεσα μεταξύ τους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 69% των στελεχών αναμένει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνες και διασυνδεδεμένες υποδομές, ενώ το 45% θεωρεί τις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στα επιμέρους συστήματα ως μία από τις κυριότερες επιχειρησιακές δυσκολίες, επιβάλλοντας στενότερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων και οργανισμών.

Από τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην έξυπνη διαχείριση ρίσκου

Η πρόκληση μετατοπίζεται σταδιακά από την απλή εύρεση πόρων στη σωστή αντιστοίχιση κεφαλαίων με τις πραγματικές ανάγκες και το προφίλ κινδύνου κάθε έργου. Το 31% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να βλέπει τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς ως σημαντικό εμπόδιο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, η ενέργεια και τα κοινωνικά δίκτυα.

Η αποτελεσματική υλοποίηση βασίζεται πλέον στη σύζευξη δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και στη διαμόρφωση ώριμων επενδυτικών χαρτοφυλακίων με ισορροπημένο επιμερισμό ρίσκου.

Κανονιστική πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία «φρενάρουν» τα έργα

Τα θεσμικά εμπόδια αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα επιβράδυνσης, με το 39% των συμμετεχόντων να θεωρεί το περίπλοκο κανονιστικό πλαίσιο ως το μεγαλύτερο αγκάθι, το οποίο καθυστερεί τα έργα ακόμα και όταν η χρηματοδότηση είναι πλήρως διασφαλισμένη.

Για την υπέρβαση των καθυστερήσεων, το 36% των οργανισμών στρέφεται ήδη στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και την απλοποίηση εγκρίσεων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, ποσοστό που αναμένεται να αγγίξει το 42% μέσα στην επόμενη τριετία.

Κυβερνοασφάλεια και κλιματική ανθεκτικότητα στο προσκήνιο

Η ψηφιοποίηση και η διασύνδεση των δικτύων μεταβάλλουν τα δεδομένα για την ασφάλεια των κρίσιμων εγκαταστάσεων. Το 60% των κυβερνητικών φορέων τοποθετεί την κυβερνοασφάλεια στην κορυφή των επενδυτικών του προτεραιοτήτων.

Αντίθετα, μόλις το 33% ιεραρχεί ψηλά την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, παρά το γεγονός ότι το 56% αναγνωρίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα ως τη μεγαλύτερη φυσική απειλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική θεώρηση προστασίας φυσικών και ψηφιακών στοιχείων.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εδραιώνεται ως κεντρικός πυλώνας λειτουργίας, με το 61% να την αξιοποιεί στην προληπτική συντήρηση, ενώ σταδιακά επεκτείνεται στην πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης κατά 44% και στα logistics της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά 40%. Βασικό τροχοπέδη παραμένει η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνολογικού προσωπικού, την οποία επισημαίνει το 34%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, τα στελέχη της Deloitte Ελλάδος Γιώργος Μορφούλης και Δημήτρης Νεκτάριος υπογράμμισαν ότι η εγχώρια αγορά βιώνει έντονη κινητικότητα σε μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, τονίζοντας πως το επόμενο βήμα για τη χώρα είναι η ταχεία επιτάχυνση των διαδικασιών, ο σωστός επιμερισμός του κινδύνου και η δημιουργία ανθεκτικών, αλληλοεξαρτώμενων υποδομών.