Καθημερινότητα αποτελούν για τους Έλληνες οι online συναλλαγές, με το 97% των χρηστών του διαδικτύου να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου της Nexi Ελλάδος, μέλος του ομίλου Nexi.

Παράλληλα, οι πληρωμές με χρεωστικές κάρτες κυριαρχούν με 57%, ακολουθούμενες από το Pay Pal (49%), ενώ ανοδική πορεία σημειώνουν τα ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay). Η ασφάλεια (71%), η ταχύτητα (56%) και η ευκολία χρήσης (49%) αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες επιλογής μεθόδου πληρωμής.

Αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η μόδα βρίσκεται στην κορυφή, με το 50% των καταναλωτών να αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%).

Παράλληλα, το 78% των χρηστών δηλώνει προτίμηση σε ελληνικά e-shops, με το 64% να λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των online αγορών του, δίνοντας έμφαση στη μείωση συσκευασιών (54%) και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επιστροφών (36%).

Σύμφωνα με την έρευνα, τα συγκριτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ταχεία ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας. Πέρα από την ενίσχυση κατά 3 μονάδες του ποσοστού των χρηστών internet που πραγματοποιούν online αγορές, οι χρεωστικές κάρτες κατέγραψαν θεαματική αύξηση 48% (57% το 2024 έναντι 9% το 2023) και καθιερώθηκαν ως η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής.

Παράλληλα, το PayPal ενισχύθηκε κατά 11%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple/Google Pay σημείωσαν άνοδο κατά 12% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εναλλακτικών λύσεων πληρωμής. Εντυπωσιακή είναι και η στροφή στα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα, με το ποσοστό των καταναλωτών που τα προτιμά να ανεβαίνει από 49% το 2023 σε 78% το 2024 (29%).

Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών δαπανών εκτιμάται για το 2024 σε 29,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων 9,1 δισ. ευρώ αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. ευρώ υπηρεσίες, 5,6 δισ. ευρώ μόδα και ένδυση, 5,1 δισ. ευρώ οικιακά είδη και 3,1 δισ. ευρώ προϊόντα καθημερινής χρήσης. Με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο καθιερώνεται ως σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

«Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον καθιερωθεί ως κυρίαρχος τρόπος αγορών στην Ελλάδα», δήλωσε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος.

«Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Nexi παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να επενδύει και να προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις ψηφιακών πληρωμών, που καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

Μέσω προηγμένων τεχνολογιών, όπως η πλατφόρμα online πληρωμών Nexi XPay, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των εμπόρων, προσφέροντάς τους εργαλεία που απλοποιούν τις συναλλαγές και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους.

Παράλληλα, διασφαλίζουμε ένα ασφαλές, ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Teleperformance για λογαριασμό της Nexi και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που διεξάγεται σε χώρες όπου ο όμιλος Nexi έχει παρουσία. Για την Ελλάδα, συμμετείχαν 2.604 χρήστες του διαδικτύου, ηλικίας 18 έως 79 ετών.