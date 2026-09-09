Στο ποσό των 728,626 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχονται οι δαπάνες που κατέβαλε το ελληνικό Δημόσιο σε ιδιωτικές εταιρείες καθαριότητας κατά την τριετία 2023–2025, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ), που βασίστηκε σε ανάλυση στοιχείων του ΚΗΜΔΗΣ.

Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ως συντηρητικό κάτω όριο, καθώς εξέτασε έξι συγκεκριμένους κωδικούς CPV, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιπλέον πληρωμές καταγεγραμμένες σε διαφορετικούς λογιστικούς κωδικούς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ετήσια δαπάνη για υπηρεσίες καθαριότητας στους δημόσιους φορείς σημείωσε αλματώδη αύξηση κατά 69,1% μέσα σε δύο μόλις χρόνια, εκτινασσόμενη από τα 191,3 εκατομμύρια ευρώ το 2023 στα 323,5 εκατομμύρια ευρώ το 202, ενώ ακόμη δεν είναι σαφής η εικόνα για το τρέχον έτος.

Η εν λόγω αύξηση κρίνεται δυσανάλογα υψηλή σε σύγκριση με την εξέλιξη του βασικού μισθολογικού κόστους. Επανέρχεται, συνεπώς, το πολιτικό ερώτημα εάν συμφέρουν καλύτερα τα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας ή οι μόνιμοι υπάλληλοι της ίδιας ειδικότητας.