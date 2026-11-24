Αυστηρούς κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ενισχυμένη προστασία για τους εργαζομένους, καθώς και σημαντικές αλλαγές στις γονικές άδειες και στην ασφαλιστική κάλυψη των νέων έως 26 ετών φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στη Βουλή, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831 στο εθνικό δίκαιο και εισάγοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Πλήρης διαφάνεια και ανθρώπινος έλεγχος στους αλγορίθμους

Ο πρώτος βασικός άξονας του νομοσχεδίου ρυθμίζει την αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας σε εταιρείες όπως οι πλατφόρμες διανομής.

Οι εταιρείες υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν αναλυτικά τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν, καθώς και για τα κριτήρια που καθορίζουν τις αναθέσεις παραγγελιών και τις αμοιβές, ενώ κατοχυρώνεται και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, όπως οι αξιολογήσεις.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων: κανένας αλγόριθμος δεν θα μπορεί να αποκλείσει έναν εργαζόμενο, να αναστείλει τον λογαριασμό του ή να τερματίσει τη συνεργασία μαζί του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων, ο εργαζόμενος δικαιούται εξηγήσεις, επανεξέταση, διόρθωση της απόφασης ή αποζημίωση.

Αυστηροί περιορισμοί στην παρακολούθηση και προστασία της υγείας

Για την προστασία της ιδιωτικότητας, θεσπίζονται ρητές απαγορεύσεις στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή δεδομένων που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση ή τις ιδιωτικές συνομιλίες των εργαζομένων, καθώς και οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων εκτός ωραρίου εργασίας.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν τους κινδύνους που δημιουργούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως τα εργατικά ατυχήματα, η έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα και η ψυχολογική πίεση, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας που καλύπτουν και τους ανεξάρτητους συνεργάτες.

Μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας και Μητρώο στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Αν και διατηρείται η δυνατότητα τόσο της μισθωτής απασχόλησης όσο και της ανεξάρτητης συνεργασίας, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας όταν οι πραγματικές συνθήκες καταδεικνύουν ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο, όπως μέσω υποχρεωτικής αποδοχής αναθέσεων ή πειθαρχικών κυρώσεων.

Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης, το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στην εταιρεία. Την ίδια προστασία απολαμβάνουν και όσοι απασχολούνται μέσω ενδιάμεσων εταιρειών, με τις δύο πλευρές να φέρουν ευθύνη απέναντι στον εργαζόμενο.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται Μητρώο Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο θα διασυνδέεται με το υπουργείο Μετανάστευσης για την καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να δηλώνουν όλους τους απασχολούμενους και τους όρους συνεργασίας, διευκολύνοντας τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Διευκολύνσεις στις γονικές άδειες και στήριξη της μητρότητας

Το νομοσχέδιο φέρνει ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές. Καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση γονικής άδειας και επιδόματος για δεύτερο ή επόμενο παιδί, ενώ οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τον προγραμματισμό της άδειας.

Αντίστοιχα, καταργείται η προϋπόθεση προηγούμενης εξάμηνης απασχόλησης για τη λήψη άδειας φροντιστή για σοβαρό ιατρικό λόγο συγγενικού προσώπου.

Παράλληλα, οι εργαζόμενες μητέρες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ αποκτούν πλέον πρόσβαση στη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ.

Τέλος στα κενά ασφαλιστικής κάλυψης για νέους έως 26 ετών

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε κανένας νέος να μη μένει ανασφάλιστος κατά τη μετάβασή του στην αγορά εργασίας. Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους, τα παιδιά θα διατηρούν την ασφάλιση μέσω των γονέων τους έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Επιπλέον, έως τη συμπλήρωση του 26ου έτους, οι άγαμοι νέοι που δεν διαθέτουν ενεργό δικό τους δικαίωμα θα μπορούν να επιστρέφουν στην ασφάλιση των γονέων τους μόλις λήγει η κάλυψή τους από εργασία, ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή είναι άνεργοι.

Τέλος, όσοι νέοι εργάζονται μετά την ενηλικίωσή τους και έως τα 26 έτη, θα διατηρούν την οικογενειακή ασφαλιστική κάλυψη μέχρι να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να αποκτήσουν αυτοτελή ασφαλιστική ικανότητα.

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας μέσα από 12 ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας;

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με περισσότερη διαφάνεια, ανθρώπινο έλεγχο και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο δεύτερος αφορά την ενίσχυση της προστασίας των χιλιάδων εργαζομένων μέσω πλατφορμών, ώστε να αναγνωρίζεται η πραγματική εργασιακή τους σχέση, να δηλώνεται η εργασία τους και να παρέχονται πληροφορίες για τους γενικούς όρους συνεργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την προστασία των χρηστών των υπηρεσιών.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς, τους φροντιστές, την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών και τη στήριξη της μητρότητας.

2. Τι αλλάζει στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία;

Οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι εταιρείες διανομής φαγητού, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν, καθώς και για τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Για παράδειγμα, ένας διανομέας θα μπορεί να γνωρίζει πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις αναθέσεις παραγγελιών και τις αμοιβές του.

Προβλέπεται, επίσης, ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων πριν από την εισαγωγή ή την ουσιαστική τροποποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων που παράγονται κατά την εργασία, όπως βαθμολογίες και αξιολογήσεις.

3. Μπορεί μια πλατφόρμα να παρακολουθεί ανεξέλεγκτα έναν εργαζόμενο;

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση ή τις ιδιωτικές συνομιλίες ενός εργαζομένου, καθώς και η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά το χρονικό διάστημα που δεν προσφέρει ούτε εκτελεί εργασία στην πλατφόρμα.

4. Μπορεί ένας αλγόριθμος να αποκλείσει έναν εργαζόμενο από την πλατφόρμα ή να επηρεάσει την πληρωμή του;

Οι αποφάσεις για αποκλεισμό εργαζομένου από την πλατφόρμα, αναστολή του λογαριασμού του ή τερματισμό της συνεργασίας του θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται από άνθρωπο.

Παράλληλα, κάθε εργαζόμενος που επηρεάζεται από απόφαση η οποία λαμβάνεται ή υποστηρίζεται από αυτοματοποιημένο σύστημα θα δικαιούται να ζητήσει εξηγήσεις και επανεξέταση της απόφασης.

Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δικαιωμάτων, η απόφαση θα πρέπει να διορθώνεται ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να καταβάλλεται επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε.

5. Πώς προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στις πλατφόρμες;

Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν τους κινδύνους που δημιουργούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως τα εργατικά ατυχήματα, η έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα και η ψυχολογική επιβάρυνση, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση αλγορίθμων που ασκούν αδικαιολόγητη πίεση ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.

Οι ειδικές προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αλγοριθμική διαχείριση καλύπτουν και τους ανεξάρτητους συνεργάτες, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

6. Γίνονται όλοι μισθωτοί όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών;

Όχι. Διατηρείται η δυνατότητα τόσο εξαρτημένης εργασίας όσο και ανεξάρτητης συνεργασίας.

Ωστόσο, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας, όταν οι πραγματικές συνθήκες απασχόλησης δείχνουν ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο στον εργαζόμενο.

Μεταξύ των παραγόντων που θα συνεκτιμώνται περιλαμβάνονται η υποχρεωτική αποδοχή αναθέσεων, η απαγόρευση συνεργασίας με τρίτους και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων από την πλατφόρμα.

Στις σχετικές δικαστικές διαδικασίες, εφόσον ενεργοποιείται το τεκμήριο, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα θα καλείται να αποδείξει ότι δεν υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας.

7. Τι αλλάζει για όσους εργάζονται σε πλατφόρμα μέσω τρίτης εταιρείας;

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω ενδιάμεσης εταιρείας, με την οποία έχουν συνάψει σύμβαση, θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας βάσει των σχετικών διατάξεων με όσους συνεργάζονται απευθείας με την πλατφόρμα.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τόσο η ψηφιακή πλατφόρμα όσο και η ενδιάμεση εταιρεία θα φέρουν ευθύνη απέναντι στον εργαζόμενο, ο οποίος θα μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και από τις δύο.

8. Πώς προστατεύονται οι πολίτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψηφιακών πλατφορμών;

Οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαμεσολαβητές θα υποχρεούνται να δηλώνουν στο υπουργείο Εργασίας όλους όσοι τους παρέχουν εργασία, ανεξάρτητα από το αν είναι μισθωτοί ή ανεξάρτητοι συνεργάτες.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται νέο Μητρώο Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους ή θα υποβάλλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, το είδος της εργασιακής τους σχέσης, τους γενικούς όρους συνεργασίας και τους διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούν.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας, η αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων και η μεγαλύτερη ασφάλεια των χρηστών υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας.

9. Τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά του;

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να προσφεύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας επανόρθωση ή ακόμη και αποζημίωση.

Απαγορεύεται η απόλυση, η διακοπή της συνεργασίας ή οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείρισή του επειδή άσκησε τα δικαιώματά του.

Θα μπορεί, επίσης, με τη συναίνεσή του, να εκπροσωπείται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ το δικαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να ζητεί αποδεικτικά στοιχεία από την πλατφόρμα.

Προβλέπεται, ακόμη, η δυνατότητα ιδιωτικής και ασφαλούς επικοινωνίας με άλλους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, χωρίς παρακολούθηση από την πλατφόρμα.

10. Τι αλλάζει στις άδειες εργαζόμενων γονέων και φροντιστών;

Καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη προκειμένου ένας εργαζόμενος γονέας να λάβει γονική άδεια και επίδομα για δεύτερο, τρίτο ή επόμενο παιδί.

Παράλληλα, οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κοινή δήλωση σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας.

Για τους εργαζομένους που χρειάζεται να φροντίσουν οικεία τους πρόσωπα για σοβαρό ιατρικό λόγο, καταργείται η προϋπόθεση προηγούμενης εξάμηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

11. Τι αλλάζει στην ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών και των νέων έως 26 ετών;

Με το νομοσχέδιο εισάγονται τρεις νέες ρυθμίσεις για την αποφυγή κενών στην ασφαλιστική κάλυψη των νέων:

– Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, τα παιδιά θα διατηρούν την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

– Όταν λήγει η ασφαλιστική τους κάλυψη από εργασία, θα μπορούν να επιστρέφουν στην ασφάλιση των γονέων τους μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν είναι άνεργα ή φοιτούν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα και δεν διαθέτουν ενεργό δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα.

– Όταν εργάζονται μετά την ενηλικίωσή τους και έως τη συμπλήρωση των 26 ετών, θα διατηρούν την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων τους μέχρι να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας για να αποκτήσουν δική τους ασφαλιστική ικανότητα.

Στόχος είναι να μην παραμένουν οι νέοι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη κατά τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

12. Τι αλλάζει για τις εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ;

Οι εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ αποκτούν πρόσβαση στη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές από τον ΕΔΟΕΑΠ και να πληρούν τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζόμενων μητέρων κατά την περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας.