Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις δράσεις ΕΣΠΑ που παραμένουν με μηδενική δαπάνη προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών Νίκος Παππάς.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι «64 δράσεις του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παραμένουν στον «πάγο» σύμφωνα με το nonpapers.gr και στοιχεία της Κομισιόν: «Υπάρχουν 64 δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 800 εκατ. ευρώ διαθέσιμους πόρους. Ξέρετε πόση είναι η δαπάνη; Μηδέν. Μηδέν ευρώ». Όπως υπογράμμισε, «εδώ δεν μπορεί να πρόκειται για λάθος», σημειώνοντας ότι «όταν είναι για απευθείας αναθέσεις έχετε δείξει υπερεπάρκεια και υπερταχύτητες υλοποίησης».

Ανακοίνωσε, τέλος, ότι η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική «εγγυάται τη στασιμότητα στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και στο ΑΕΠ και την ερήμωση της υπαίθρου» και κατέληξε: «Όσοι ειλικρινώς και με προοδευτικό πρόσημο διαφωνούν με αυτήν, έχουν χίλιους λόγους να ενωθούν για να την ανατρέψουν».