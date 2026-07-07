Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές χαρακτηρίζει η ΕΣΕΕ τις πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου για τα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, καταγράφεται αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση των συγκεκριμένων δεμάτων.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού για το ελληνικό εμπόριο, ενώ τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών αναμένονται το προσεχές διάστημα για την πλήρη αποτίμηση της κατάστασης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική θέση της συνομοσπονδίας για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων απέναντι στις στρεβλώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη εισροή προϊόντων από τρίτες χώρες, όπου συχνά ανακύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, επισήμανσης και φορολογικής ισότητας.

Για την ΕΣΕΕ, η επιτυχία της παρέμβασης αποτυπώνεται πρωτίστως στη δυνατότητα των ελληνικών μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον με ίσους όρους, καθώς κάθε παραγγελία στην οργανωμένη εγχώρια αγορά στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την οικονομία της χώρας.

Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου αναδεικνύει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην υιοθέτηση των επόμενων προγραμματισμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισαγωγών.

Η θέσπιση του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης θα ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους, επιτρέποντας στις αρχές να έχουν πληρέστερη εικόνα για την προέλευση και την ασφάλεια των αγαθών.

Προς την ίδια κατεύθυνση, η ΕΣΕΕ θεωρεί αναγκαία την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis, δηλαδή της απαλλαγής που ισχύει σήμερα για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί ένα μόνιμο και πραγματικά ισότιμο πλαίσιο ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι το τέλος των 3 ευρώ λειτουργεί αποτρεπτικά για μέρος των μικροδεμάτων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι στόχος δεν είναι ο περιορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά η λειτουργία όλων των παικτών της αγοράς με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια πρότυπα ασφάλειας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις επόμενες παρεμβάσεις, εφαρμόζοντας το ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης και επιταχύνοντας την κατάργηση της απαλλαγής των 150 ευρώ, προκειμένου να θωρακιστεί το ελληνικό και το ευρωπαϊκό εμπόριο.