Σήμα κινδύνου για το μέλλον του εμπορικού κόσμου εξέπεμψε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Όπως υπογράμμισε, χωρίς στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, η αγορά κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα κλειστών και ξενοίκιαστον καταστημάτων, εξέλιξη που θα πλήξει άμεσα την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

«Μικρό καλάθι» για τον τζίρο λόγω αυξημένων εξόδων

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σημείωσε ότι η ΕΣΕΕ τοποθετείται πάντα με βάση τα επίσημα τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία.

Η εικόνα της αγοράς παραμένει στενά εξαρτημένη από τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών

Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση κρατά «μικρό καλάθι», καθώς εκτιμάται ότι η όποια αύξηση στον κύκλο εργασιών δύσκολα θα καλύψει τη μεγάλη επιβάρυνση από την άνοδο του λειτουργικού κόστους.

Οι επιχειρήσεις πιέζονται ασφυκτικά από τις διαρκείς αυξήσεις στα ενοίκια, την ενέργεια, τις μεταφορές και το μισθολογικό κόστος, γεγονός που περιορίζει τη βιωσιμότητά τους, ακυρώνει νέες επενδύσεις και εμποδίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Καφούνης ξεκαθάρισε ότι η αποκλιμάκωση των τιμών προς όφελος του καταναλωτή είναι αδύνατη όσο το κόστος λειτουργίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Πλήρως κοστολογημένες προτάσεις ενόψει ΔΕΘ

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου ενόψει της ΔΕΘ, η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει υπόμνημα με συγκεκριμένες, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις, συνοδευόμενες από τις πηγές χρηματοδότησής τους. Το πακέτο προτάσεων δομείται σε τρεις βασικούς άξονες:

Θεσμικές αλλαγές για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ.

Ειδικά για την ενέργεια, τονίστηκε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη βιομηχανία, αλλά επιβαρύνει βαριά και τις εμπορικές επιχειρήσεις με εκτεταμένες εγκαταστάσεις.

Ρευστότητα, εκπτώσεις και νησιωτικότητα

Όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, η ΕΣΕΕ προτείνει τη μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Ο κ. Καφούνης διευκρίνισε ότι αυτό δεν συνιστά απώλεια δημοσίων εσόδων αλλά απλή χρονική μετατόπιση της είσπραξης, η οποία μπορεί να δώσει άμεσα «ανάσα» στα ταμεία των επιχειρήσεων χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, παρά τα θετικά βήματα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ζήτησε την δημιουργία ειδικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για το εμπόριο.

Σχετικά με τις θερινές εκπτώσεις, σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός είναι οξύτατος, με τις προσφορές να φτάνουν έως και το 60% ή 70% προκειμένου να διατεθεί το αδιάθετο stock.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκλεισε υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και την ουσιαστική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου για τη στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.