Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς το σύνολο των διαθέσιμων πόρων έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων, έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις που αντιστοιχούν στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού των 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσοστό των πράξεων που έχουν ήδη ενταχθεί ανέρχεται στο 90,4%.

Τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν καθαρές πληρωμές προς την Ελλάδα, χωρίς να προσμετρώνται οι προκαταβολές, αποτυπώνοντας τους πόρους που έχουν ήδη διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία, προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι παλαιότερα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα εικόνα προόδου, ενώ σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η έγκαιρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, των επενδύσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.