Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat στις 23 Νοεμβρίου 2026, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 29,5% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2026, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 26%.

Οι τιμές εμφάνισαν κάμψη το Νοέμβριο και περισσότερο μετά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, αλλά μεγάλο πρόβλημα παραμένει η τιμή του ντίζελ κίνησης, το οποίο και κινεί την οικονομία και αφορά την πλειονότητα των κλάδων της αγοράς.

Ετσι, οι μέσες τιμές λιανικής στη χώρα μας κινούνται περίπου στα 1,83 € – 1,87 €/λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και στα 2,03 € – 2,04 €/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Η πορεία των αυξήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ετήσια αύξηση του 29,5% τον Οκτώβριο ήρθε σε συνέχεια των σημαντικών ανόδων του Σεπτεμβρίου (+31,4%) και του Αυγούστου (+23,8%), με 19 κράτη-μέλη να καταγράφουν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Τρεις χώρες ξεπέρασαν μάλιστα το φράγμα του 40% —η Εσθονία με 44,1%, η Βουλγαρία με 42,8% και η Λιθουανία με 42,3%— ενώ άλλες 11 χώρες σημείωσαν αυξήσεις άνω του 30%.

Παρ’ όλα αυτά, σε μηνιαία βάση (Οκτώβριος έναντι Σεπτεμβρίου 2026), καταγράφηκε στην ΕΕ μια μικρή αποκλιμάκωση, καθώς η βενζίνη υποχώρησε κατά 3% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 0,2%.

Στην Ελλάδα, η πορεία του ετήσιου πληθωρισμού στα καύσιμα και λιπαντικά προσωπικών μεταφορών παρουσίασε σταθερή επιτάχυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ειδικότερα, από το +13,7% του Ιουλίου 2026 και το +16,2% του Αυγούστου, ο δείκτης σκαρφάλωσε στο +23,2% τον Σεπτέμβριο, για να φτάσει τελικά στο +26,0% τον Οκτώβριο.

Οι τιμές λιανικής ανά λίτρο στην ευρωπαϊκή αγορά

Για τις απόλυτες τιμές λιανικής ανά λίτρο, τα δεδομένα του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εβδομαδιαίες δημοσιεύσεις της 2ας και 16ης Νοεμβρίου 2026 δείχνουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο μέσος όρος στην ΕΕ για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων κυμαίνεται μεταξύ 1,83 € και 1,93 € το λίτρο, με τις φθηνότερες τιμές να εντοπίζονται στη Μάλτα (1,34 €) και την Πολωνία (1,46 €), και τις ακριβότερες στη Δανία (2,50 €) και την Ολλανδία (2,28 €).

Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται μεταξύ 2,05 € και 2,15 € το λίτρο, με τη Μάλτα (1,21 €) και την Πολωνία (1,81 €) να διατηρούν τις χαμηλότερες τιμές, έναντι της Δανίας (2,53 €) και της Ολλανδίας (2,47 €) που βρίσκονται στην κορυφή.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά και οι κρατικές παρεμβάσεις

Βάσει των επίσημων ευρωπαϊκών στοιχείων (16–19 Νοεμβρίου 2026) και του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι πανελλαδικές μέσες τιμές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος του καυσίμου.

Η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται περίπου στα 1,95 € – 1,97 €/λίτρο, συγκρατούμενη από την κρατική επιδότηση στην αντλία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης (Diesel) κινείται στα 2,03 € – 2,04 €/λίτρο, ελαφρώς χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο περίπου στα 1,44 €/λίτρο, με την αγορά να στηρίζεται από το αυξημένο κατά 30% επίδομα θέρμανσης για τη σεζόν 2026–2027, τη στιγμή που το υγραέριο κίνησης (LPG) παραμένει σταθερά η οικονομικότερη επιλογή μετακίνησης, με μέση τιμή μεταξύ 1,21 € και 1,24 €/λίτρο.

Η διαμόρφωση των τελικών τιμών στην Ελλάδα επηρεάζεται καθοριστικά από τη φορολογία, καθώς η χώρα παραμένει ανάμεσα στις ακριβότερες της ΕΕ ως προς τη λιανική τιμή της βενζίνης εξαιτίας των υψηλών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ στο 24%.

Προκειμένου να μετριαστεί η οικονομική επιβάρυνση στους οδηγούς, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει προχωρήσει στην παράταση της επιδότησης στην αντλία κατά 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη 95 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026.