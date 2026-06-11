Σαφές στίγμα για τις οικονομικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης έδωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στην κρίσιμη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών στο Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται η μακροοικονομική σταθερότητα μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια, η ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τους φόβους για είσοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά ύφεσης, υπογραμμίζοντας την αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα της ζώνης του ευρώ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, αν και υπάρχει μια διεθνής τάση, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και τα Στενά του Ορμούζ

Η ανησυχία των αγορών παραμένει έντονη, με τον Πρόεδρο του Eurogroup να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματικές:

Αντίδραση των Αγορών: Μέχρι στιγμής καταγράφεται ψυχραιμία, όμως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Ενεργειακός Αποκλεισμός: Εκφράζεται η ελπίδα για σύντομο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι η κρίση θα έχει διάρκεια και η προσαρμογή των οικονομιών θα απαιτήσει χρόνο, ακόμη και μετά την εξομάλυνση της ναυσιπλοΐας.

Στοχευμένη ευελιξία για την ενέργεια

Το πιο σημαντικό πολιτικό μήνυμα της συνέντευξης αφορούσε την υποστήριξη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου στα κράτη-μέλη.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πρόταση αυτή «δικαιολογημένη, εύστοχη και στοχευμένη», εξηγώντας τη φιλοσοφία της:

«Η προσιτή ενέργεια είναι η πρώτη ύλη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Κάθε ευρώ που δαπανάται σε ενεργειακές υποδομές, είναι ένα ευρώ που επενδύεται στο μέλλον μας.»

Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται να προστεθεί στην υφιστάμενη δημοσιονομική ευελιξία που ήδη προβλέπεται για τις αμυντικές δαπάνες, συνδέοντας άμεσα τις κρατικές επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές με την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η αξιολόγηση του ΔΝΤ και τα μαθήματα από το 2022

Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να παρουσιάσει την αξιολόγηση του Ταμείου για τις πολιτικές της Ευρωζώνης.

Παρά την κριτική που ασκείται κατά καιρούς για μη στοχευμένα μέτρα στήριξης, τα αντικειμενικά δεδομένα του ΔΝΤ δικαιώνουν την ευρωπαϊκή στρατηγική:

Μείωση επιπτώσεων: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ, η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι κατά 12% λιγότερο σοβαρή, χάρη στις μαζικές ενεργειακές επενδύσεις που υλοποίησαν οι ευρωπαϊκές χώρες από το 2022 και μετά.

Ανταλλαγή πρακτικών: Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση για να αξιολογούν σωστά οι Υπουργοί Οικονομικών τις πολιτικές τους και να περιορίζουν τις μη αποδοτικές δαπάνες, μαθαίνοντας ο ένας από τις πρακτικές του άλλου.

Το Επόμενο στοίχημα: Πέρα από την ενέργεια, ο κ. Πιερρακάκης έθεσε με έμφαση στο τραπέζι το ζήτημα της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης. Όπως τόνισε, η ψηφιακή και τεχνολογική ανεξαρτησία πρέπει να αποτελέσει μόνιμο αντικείμενο συζήτησης στο Eurogroup, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μελλοντική ανάπτυξη και τη θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας στον παγκόσμιο χάρτη.