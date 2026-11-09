Την εικόνα μιας παγκόσμιας οικονομίας όπου η ρευστότητα και η αβεβαιότητα έχουν μετατραπεί σε μόνιμη κανονικότητα περιέγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου εν μέσω ενδείξεων για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι επίμονες πιέσεις στις αγορές φυσικού αερίου διατηρούν την Ευρώπη σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.

Στοχευμένη στήριξη χωρίς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς

Αναφερόμενος στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο επικεφαλής του Eurogroup υπογράμμισε ότι, μολονότι έχει επιδειχθεί αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ο πληθωρισμός παραμένει προς το παρόν υπό έλεγχο, η ενεργειακή ακρίβεια δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Η ανθεκτικότητα, όπως σημείωσε, δεν αποτελεί διασφάλιση διαρκείας, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη στοχευμένων και αυστηρά προσωρινών μέτρων για τα ευάλωτα στρώματα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η αναπτυξιακή δυναμική και η σταθερότητα των κρατικών προϋπολογισμών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, εστιάζοντας στις συζητήσεις για την υφιστάμενη δημοσιονομική ευελιξία που συνδέεται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Η Κομισιόν εξετάζει ποια είδη επιλέξιμων δαπανών μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο, με τον κ. Πιερρακάκη να ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσαρμογή θα κινηθεί απαρέγκλιτα εντός των θεσμοθετημένων ορίων της δημοσιονομικής σύνεσης. Άλλωστε, όπως προειδοποίησε ο Επίτροπος, τα επίμονα ελλείμματα και η διόγκωση του δημόσιου χρέους σε αρκετές χώρες επιβάλλουν αυστηρή πειθαρχία.

Οι τέσσερις πυλώνες για την ευρωπαϊκή άμυνα

Κομβικό σημείο των διαβουλεύσεων αποτέλεσε η ειδική συνεδρίαση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να συμφωνούν ότι η ήπειρος οφείλει να αναλάβει ουσιαστική ευθύνη για τη δική της ασφάλεια.

Καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες προβλέπεται να παραμείνουν αυξημένες σε βάθος ετών, περιορίζοντας τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε μια συνεκτική στρατηγική τεσσάρων αξόνων.

Πρώτος πυλώνας είναι η μαζική προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών προμηθειών μέσω ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο τη συμπίεση των τιμών, την αποφυγή επικαλύψεων και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Δεύτερον, δίνεται έμφαση στις στοχευμένες επενδύσεις στην έρευνα και στις αναδυόμενες τεχνολογίες, με σκοπό την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας και την παράλληλη τόνωση της παραγωγικότητας.

Τρίτος άξονας παραμένει η αδιάλειπτη υποστήριξη της Ουκρανίας και η διασύνδεση των αμυντικών της παραγωγικών μονάδων με την Ευρώπη, ενώ τέταρτος είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την προεδρία της ΕΚΤ

Στο μέτωπο της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι υπουργοί Οικονομικών της Ισπανίας και της Ολλανδίας ολοκλήρωσαν την αναλυτική παρουσίαση των δύο υποψηφιοτήτων.

Με την επικεφαλής της ΕΚΤ να έχει προσδιορίσει την αποχώρησή της για τις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπό ασφυκτική πίεση χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Πιερρακάκης δρομολόγησε άμεση συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιδιώκοντας τον ταχύτερο δυνατό συντονισμό των ηγετών για την τελική επιλογή.