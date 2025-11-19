Στο 1,6% από 1,8% τον Σεπτέμβριο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Οκτώβριο του 2024, το ποσοστό βρισκόταν στο 3,1%.

Αντίστοιχα, η ετήσια αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,1% τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση από το 2,2% του Σεπτεμβρίου.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 2,0%.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 2,5%, επίσης μειωμένος από το 2,6% του Σεπτεμβρίου• τον αντίστοιχο μήνα του 2024 η τιμή του ήταν 2,3%.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%), ενώ οι υψηλότεροι σημειώθηκαν στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.

Για τον Οκτώβριο 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,48), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,16), ενώ η ενέργεια είχε αρνητική συμβολή (-0,08).

Πηγή: Eurostat