Στο 3,3% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας άνοδο από το 2,9% του Ιουλίου, σύμφωνα με την ταχεία εκτίμηση της Eurostat.

Στην Ελλάδα, οι πληθωριστικές πιέσεις εκδηλώθηκαν ακόμη εντονότερα, με τον δείκτη να σκαρφαλώνει στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Βασικός κινητήριος μοχλός της νέας αυτής ανόδου είναι ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος σημείωσε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αυξήσεων με 14,3% (έναντι 10,3% τον Ιούλιο).

Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,0% (από 3,3% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 1,2% (από 0,9%), καθώς και η κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός, η οποία παρέμεινε σταθερή στο 1,2%.

Σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωζώνης, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις.

Τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού για τον Αύγουστο καταγράφονται στη Λιθουανία (5,8%), την Κύπρο (5,2%), τη Βουλγαρία (5,1%) και την Ισπανία (4,5%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα σημειώθηκαν στην Εσθονία (1,3%), τη Μάλτα (1,9%) και τη Φινλανδία (2,4%).