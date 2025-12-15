Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύστημα CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Ο μηχανισμός αυτός αφορά μόνο ορισμένα προϊόντα υψηλής ενεργειακής έντασης και αποσκοπεί στη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και εισαγόμενων προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής ‘Ανθρακα (CBAM) της Ε.Ε. εισέρχεται σε πλήρη εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026 και θα επιφέρει πραγματικό οικονομικό κόστος στις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων με υψηλές εκπομπές CO2.

Όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα όπως σίδηρο-χάλυβα, αλουμίνιο, τσιμέντο, λιπάσματα, ηλεκτρισμό, υδρογόνο πρέπει να προετοιμαστούν έγκαιρα.

Όπως υπογραμμίζεται στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ, ο CBAM δεν είναι απλώς περιβαλλοντική υποχρέωση. Είναι νέα παράμετρος κόστους και ανταγωνισμού.

Οι επιχειρήσεις που θα κινηθούν έγκαιρα θα εξασφαλίσουν:

• χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης,

• σταθερότητα στις εισαγωγές,

• ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μη προετοιμασμένων παικτών.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις μέχρι την 1/1/2026

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις:

1. Ελέγξτε αν οι εισαγωγές σας υπάγονται στο CBAM

Ο μηχανισμός καλύπτει συγκεκριμένους κλάδους. Αν εισάγετε προϊόντα που ανήκουν σε αυτούς, η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική.

Εξαίρεση: Ετήσιες ποσότητες <50 τόνων (de minimis) για επιλεγμένα προϊόντα.

2. Εγγραφείτε στο Μητρώο CBAM

Από το 2026 θα επιτρέπονται εισαγωγές μόνο από επιχειρήσεις που διαθέτουν καθεστώς Εγκεκριμένου Δηλούντος (Authorised CBAM Declarant).

Η έγκαιρη εγγραφή είναι κρίσιμη για να μην υπάρξουν διακοπές στη δυνατότητα εισαγωγών.

3. Συλλέξτε δεδομένα εκπομπών από τους προμηθευτές σας

Από το 2026 οι εισαγωγείς πρέπει να δηλώνουν τις ενσωματωμένες εκπομπές CO₂ κάθε προϊόντος. Υπάρχουν δύο επιλογές:

• Actual emissions (πραγματικές εκπομπές): οικονομικότερες εάν ο παραγωγός έχει χαμηλό αποτύπωμα – αλλά απαιτούν στοιχεία και επαληθεύσεις.

• Default values (προκαθορισμένες τιμές): απλούστερες, αλλά συνήθως οδηγούν σε υψηλότερο κόστος.

Η έγκαιρη συνεργασία με προμηθευτές τρίτων χωρών είναι καθοριστική.

4. Οργανώστε εσωτερικά τη ροή πληροφόρησης

Απαιτούνται:

• διαδικασίες παραλαβής / επαλήθευσης δεδομένων,

• πρότυπα αρχείων (π.χ. Excel με στοιχεία εκπομπών),

• υπεύθυνος συμμόρφωσης CBAM,

• ψηφιακή ετοιμότητα για τις δηλώσεις.

5. Προετοιμαστείτε για το οικονομικό σκέλος (2027)

Τα πιστοποιητικά CBAM θα αρχίσουν να πωλούνται από 1/2/2027.

Η πρώτη δήλωση για τις εισαγωγές του 2026 υποβάλλεται έως 30/9/2027.

Η έγκαιρη προετοιμασία συμβάλλει στη μείωση του κόστους και στον περιορισμό κινδύνων.

Το ΕΒΕΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία για να παρέχει σχετική ενημέρωση επί του θέματος.

Για απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το Μητρώο Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής ‘Ανθρακα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (τηλέφωνα: 2103401016, 2103424657 / e-mail: cbam-helpdesk@sdoe.gr / σύνδεσμος: https://minfin.gov.gr/forologiki-politiki/michanismos-synoriakis-prosarmogis-anthraka/ )