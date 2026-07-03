Την ανάγκη να μετασχηματιστεί η προσέγγιση της Ευρώπης απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο POLITICO Europe, ο κ. Πιερρακάκης χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική φράση, τονίζοντας ότι η γηραιά ήπειρος οφείλει να σταματήσει την εξαγωγή των κορυφαίων ιδεών της, ώστε να μην αναγκάζεται στη συνέχεια να εισάγει την αξία που οι ίδιες αυτές ιδέες παράγουν εκτός των συνόρων της.

Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνει ως άμεση προτεραιότητα τη θεσμοθέτηση ενός ξεχωριστού πεδίου εργασίας εντός του Eurogroup, το οποίο θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Έλληνας υπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να θωρακίσει αποφασιστικά τη στρατηγική της γύρω από τις ψηφιακές εξελίξεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τοποθετώντας τα ζητήματα αυτά στον πυρήνα των τακτικών συζητήσεων μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Οι σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις απαιτούν τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικού συντονισμού, ακόμη και σε θεματικές που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσαν μέρος της παραδοσιακής ατζέντας του Eurogroup.

Για τον λόγο αυτό, η πρόταση για τη δημιουργία του ειδικού αυτού άξονα εργασίας κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς επιτρέπει την εξέταση του ζητήματος τόσο από την τεχνολογική όσο και από την οικονομική του σκοπιά, γεγονός που καθιστά τη συζήτηση απαραίτητη σε κορυφαίο υπουργικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η Ευρωζώνη οφείλει να χαράξει μια συνεκτική στρατηγική για τις τεχνολογικές της επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη το παρόν περιβάλλον των περιορισμένων δημοσιονομικών και επενδυτικών πόρων.

Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, δεν πρέπει να βασίζεται στην άκριτη αντιγραφή ξένων προτύπων, όπως η Silicon Valley, ούτε στην ουτοπική επιδίωξη απόλυτης αυτάρκειας σε κάθε επιμέρους τομέα.

Παράλληλα, εκτιμά ότι το Eurogroup μπορεί να διευρύνει τον στρατηγικό του ρόλο φιλοξενώντας συστηματικές συζητήσεις για μια σειρά από κρίσιμα πεδία που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η στεγαστική πολιτική, η κοινή άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια και η διαχείριση των κρίσιμων πρώτων υλών.

Η ανταλλαγή απόψεων σε αυτά τα μέτωπα βοηθά στη σφυρηλάτηση μιας κοινής αντίληψης και διευκολύνει τη γέννηση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω ενός «κοινού λεξιλογίου», το οποίο αποτελεί και τον βασικό σκοπό του οργάνου.

Ερωτηθείς για τις κινήσεις της ομάδας των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E6) σχετικά με την προώθηση της επενδυτικής ατζέντας, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε θετικός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην υπέρβαση των υφιστάμενων αδιεξόδων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συζητήσεις αυτές διοχετεύονται τελικά μέσα από τους επίσημους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενισχύουν τις συλλογικές διαδικασίες.

Τέλος, αναφερόμενος στα εγχώρια ζητήματα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συντελείται με σταθερά βήματα, επισημαίνοντας όμως ότι απαιτείται η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για την επιτάχυνσή της.