Με στόχο την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών πόλεων απέναντι στις πιέσεις της στεγαστικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Νόμο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση (Affordable Housing Act).

Το νέο αυτό ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να επιβάλλουν περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, καθώς μέχρι σήμερα ανάλογα μέτρα βρίσκονταν συχνά αντιμέτωπα με προσφυγές.

Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στο γεγονός ότι το 51% των Ευρωπαίων πολιτών στις πόλεις αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα προσιτής στέγης, την ώρα που η δραστηριότητα στις τέσσερις μεγαλύτερες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης κατέγραψε αύξηση 93% μεταξύ 2018 και 2024.

Όπως υπογράμμισαν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν και η εκτελεστική αντιπρόεδρος Τερέσα Ριμπέρα, η προσβάσιμη κατοικία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και οι δημόσιες αρχές οφείλουν να παρεμβαίνουν όταν η αγορά αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, των εργαζομένων και των φοιτητών.

Το προτεινόμενο πλαίσιο δεν μεταφέρει την αρμοδιότητα της στεγαστικής πολιτικής στην ΕΕ, αλλά παρέχει μια κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης, αφήνοντας τις τελικές αποφάσεις στα κράτη-μέλη.

Κεντρικό σημείο της πρότασης αποτελεί ο καθορισμός των «περιοχών υπό στεγαστική πίεση», βάσει δεικτών όπως η σχέση τιμών ακινήτων και τοπικών εισοδημάτων.

Στις περιοχές αυτές, οι αρχές θα μπορούν να θέτουν περιορισμούς στη χρήση ακινήτων για σκοπούς άλλους από την κύρια κατοικία, στοχεύοντας τις βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, τις δεύτερες κατοικίες και τα παρατεταμένα ακατοίκητα σπίτια.

Προκειμένου να επιβληθούν αυτοί οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι αρχές θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, αναλογικά και αναγκαία, καθώς και ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα ή την προσιτότητα της στέγης για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Παράλληλα, απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που περιλαμβάνει την υποχρεωτική καταχώριση και την αφαίρεση μη συμμορφούμενων αγγελιών.

Τέλος, ορίζεται ότι τυχόν όροι για την απόκτηση ή τη χρήση ακινήτων δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις.