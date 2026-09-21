Στη διεύρυνση της περιόδου εφαρμογής αλλά και στη σημαντική αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους τουρίστες προσανατολίζεται η δημοτική αρχή της Βενετίας, με την ημερήσια επιβάρυνση να φτάνει έως και τα 30 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου συμβούλου προϋπολογισμού και φορολόγησης, Μικέλε Ζουίν.

Όπως επισήμανε ο Ζουίν στην εφημερίδα Il Gazzettino, το υφιστάμενο τέλος των 5 έως 10 ευρώ είναι ιδιαίτερα χαμηλό και προσιτό για την πλειονότητα των επισκεπτών, με αποτέλεσμα να έχει χάσει τον αποτρεπτικό του χαρακτήρα απέναντι στις ογκώδεις τουριστικές ροές.

Αν και στο τραπέζι των συζητήσεων αναφέρθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο επιβολής 50 ευρώ, εκτιμάται ότι η ανώτατη τιμή για το 2027 θα διαμορφωθεί τελικά στα 30 ευρώ, σε συνεννόηση με την ιταλική κυβέρνηση.

Το μέτρο, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως το 2024, αφορά αποκλειστικά τους ημερήσιους επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν στην πόλη.

Προβλέπει χαμηλότερες χρεώσεις για όσους πραγματοποιούν εγκαίρως κράτηση, ενώ ισχύουν εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες, όπως τα παιδιά κάτω των 14 ετών.

Κατά την περίοδο εφαρμογής του το 2026 (επιλεγμένες ημέρες μεταξύ 3 Απριλίου και 26 Ιουλίου), διατέθηκαν σχεδόν 680.000 εισιτήρια, αποφέροντας στα δημοτικά ταμεία έσοδα που ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ.

Βασικός στόχος των τοπικών αρχών παραμένει η αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου κατά τις περιόδους αιχμής, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης των συνεπειών του υπερτουρισμού και της σταθερής μείωσης του μόνιμου πληθυσμού της πόλης.