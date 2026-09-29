Την εκτίμηση ότι η νέα ρύθμιση που αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό δίνει προτεραιότητα στη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων έναντι της πραγματικής βιωσιμότητας των νοικοκυριών διατυπώνει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), με αφορμή την έναρξη ισχύος του νόμου 5313/2026 από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει η Ένωση σε ανακοίνωσή της, ο νέος νόμος επιτρέπει σε οφειλέτες που κατέχουν επιπλέον ακίνητα πέραν της κύριας κατοικίας τους να συναινέσουν στην εκποίησή τους.

Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η δραστική μείωση του συνολικού χρέους και η επίτευξη χαμηλότερων μηνιαίων δόσεων, καθώς το εναπομείναν προς ρύθμιση ποσό υπολογίζεται πλέον μόνο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας.

Ωστόσο, η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο αυτό λειτουργεί τελικά εις βάρος του δανειολήπτη.

Οι πιστωτές, όπως τράπεζες, servicers και funds, αποκτούν τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των λοιπών ακινήτων, χωρίς ο οφειλέτης να διαθέτει δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της τιμής εκποίησης στο συγκεκριμένο στάδιο.

Την ίδια στιγμή, από τη δυνατότητα αυτή αποκλείονται πλήρως όσοι οφειλέτες διαθέτουν μόνο κύρια κατοικία, ακόμη κι αν κατατάσσονται στους ευάλωτους ή επιλέξιμους πολίτες.

Παράλληλα, η οργάνωση προειδοποιεί για τον σοβαρό κίνδυνο μη βιωσιμότητας της ρύθμισης μετά την εκποίηση των ακινήτων.

Αν ο οφειλέτης αδυνατεί στη συνέχεια να εξυπηρετήσει τις νέες δόσεις, κινδυνεύει να χάσει οριστικά και την κύρια κατοικία του, έχοντας ήδη απολέσει την υπόλοιπη περιουσία του.

Κατόπιν αυτών, η ΕΚΠΟΙΖΩ συνιστά στους δανειολήπτες να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή πριν αποδεχθούν προτάσεις αναδιάρθρωσης, καθώς οι δεσμεύσεις είναι αυστηρές και η αθέτησή τους οδηγεί σε απώλεια προστασίας.

Καταλήγοντας, η Ένωση τονίζει ότι ο νέος μηχανισμός δεν επιτελεί επαρκώς τον κοινωνικό του ρόλο και ζητά τη θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα είναι πραγματικά βιώσιμες και ρεαλιστικές σε βάθος χρόνου.