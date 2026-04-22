«Η υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο Star Κεντρικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Προσέξτε τι έκανε σήμερα. Ανακοίνωσε μέτρα, για τα οποία δεν έβρισκε λεφτά όταν του το προτείναμε εμείς, την ώρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και είναι στην Ελλάδα η κ. Κοβέσι», σχολίασε, τονίζοντας πως «είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά δεν λέει ταυτόχρονα ότι τελικά τα υψηλά υπερπλεονάσματα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο είναι δικό του λάθος».

«Οι “άριστοι” της κυβέρνησης οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε υπερπλεονάσματα, που είναι πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια. Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι μία κλοπή 12,5 δισ. από την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και έρχεται τώρα να δώσει πίσω κάτι λιγότερο από 5% για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Παρ’ όλη την επιδότηση στο diesel, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από την περίοδο πριν από την πολεμική επέμβαση στο Ιράν και δεν τα βγάζει πέρα η μέση ελληνική οικογένεια», πρόσθεσε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Του λέω, λοιπόν, ξεκάθαρα. Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί; Δεν μπορεί. Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Νέα Αριστερά: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης της ΝΔ: Γεμάτα επικοινωνία και από ουσία τίποτα

«Αν κάτι έχουμε μάθει τα τελευταία επτά χρόνια, είναι ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ελάχιστα για την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανάγκες των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων», σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα ανακοινώθηκε ένα θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 το οποίο διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 12 δισ. ευρώ. Πώς προκύπτει όμως αυτό το υπερπλεόνασμα;», διερωτάται και σημειώνει:

«Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία. Αυτή η αύξηση εσόδων δεν πρόερχεται από καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη. Το αντίθετο μάλιστα. Προέρχεται από την -κοινωνικά άδικη- έμμεση φορολογία και τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας».

«Παράλληλα, η ακρίβεια “πνίγει” τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3,9%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα είδη βασικής διαβίωσης. Σε βασικά αγαθά, οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο δραματικές: μοσχάρι +20,3%, λαχανικά +8,9%, ενοίκια +7,6%, πετρέλαιο κίνησης +22,8%, βενζίνη +9,3%», αναφέρει, τονίζοντας πως «σε μια τέτοια συγκυρία, θα περίμενε κανείς ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας».

«Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής. Μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια. Καμία αναφορά στο (ούτως ή άλλως προβληματικό) Fuel Pass, ενώ απλώς επεκτείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που βρίσκεται ήδη στα 2 ευρώ το λίτρο. Μέτρα με περιορισμένη πληθυσμιακή κάλυψη, τα οποία οι πολίτες θα δουν σε έξι μήνες από τώρα, όπως η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση του έκτακτου επιδόματος για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Μέτρα που ελάχιστα θα βοηθήσουν τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, τα 150 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών. Μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που περισσότερο δείχνουν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα χρεών ως αποτέλεσμα της επερχόμενης κρίσης», σημειώνει, υποστηρίζοντας πως «την ώρα που η κοινωνία πιέζεται, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση: ούτε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε για το κόστος της ενέργειας, ούτε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων».

«Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η οικονομική πολιτική για να είναι δίκαιη απαιτείται αναδιανομή, ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων και παρεμβάσεις που να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην πράξη», συνεχίζει η ανακοίνωση, ενώ παρατίθενται τα μέτρα που αντιπροτείνει η Νέα Αριστερά:

– Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

– 5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα

– Μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της ΕΕ

– Κατάργηση των φοροαπαλλαγών προς funds και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως

– Αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα στο 21%

«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης της ΝΔ: γεμάτα επικοινωνία και από ουσία τίποτα», καταλήγει.