Η ανακοίνωση των Χούθι για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μια γεωπολιτική κλιμάκωση πρώτου μεγέθους, η οποία απειλεί να μετατρέψει την τρέχουσα περιφερειακή σύγκρουση σε ένα ολοκληρωτικό παγκόσμιο ενεργειακό κραχ.

Μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, η παγκόσμια αγορά έχασε την κύρια αρτηρία τροφοδοσίας της.

Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να απορροφήσει το σοκ εκτρέποντας το 70% των εξαγωγών της προς το λιμάνι Γιάνμπου της Ερυθράς Θάλασσας, ανεβάζοντας τη ροή μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ στα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (το 7% της παγκόσμιας παραγωγής).

Αν η απειλή των Χούθι υλοποιηθεί, οι δύο βασικότερες πετρελαϊκές δίοδοι του πλανήτη θα βρεθούν ταυτόχρονα υπό πλήρη αποκλεισμό.

Αυτό σημαίνει ότι τα εκατομμύρια βαρέλια που «έσωζαν» την Ευρώπη και την Ασία τις τελευταίες εβδομάδες θα εγκλωβιστούν, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή στενότητα εφοδιασμού και σε νέα, ανεξέλεγκτη εκτίναξη των τιμών του αργού.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο πόλεμο στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν.

Παρότι οι Χούθι υποστηρίζουν ότι δρουν αυτόνομα και σε αντίποινα για το πρόσφατο πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά, η χρονική συγκυρία προδίδει απόλυτο στρατηγικό συντονισμό με την Τεχεράνη.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα στοχοποιήσουν κάθε εναλλακτικό εξαγωγικό διάδρομο των συμμάχων των ΗΠΑ, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι είχαν δώσει ρητή οδηγία στους Χούθι να «σφραγίσουν» το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Σπάζοντας de facto την εκεχειρία του 2022 με το Ριάντ, οι Χούθι ανοίγουν ένα δεύτερο, εφιαλτικό μέτωπο για τη Δύση.

Ενώ στις επιθέσεις του 2023 η ροή του πετρελαίου από τον Κόλπο συνεχιζόταν κανονικά, πλέον η απειλή στρέφεται απευθείας εναντίον των ίδιων των σαουδαραβικών τάνκερ και υποδομών.

Ο έλεγχος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών περνά πλέον ολοκληρωτικά στα χέρια του ιρανικού άξονα, αφήνοντας τις διεθνείς αγορές εκτεθειμένες σε ένα γεωπολιτικό αδιέξοδο, καθώς η εναλλακτική διαδρομή γύρω από την Αφρική δεν επαρκεί για να καλύψει το τεράστιο κενό.