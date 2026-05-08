Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρας μας, «σκαρφαλώνοντας» στο 5,4%, ενώ τον ίδιο μήνα πέρσι κυμαινόταν στα επίπεδα του 2%.

Τον Μάρτιο, δηλαδή έναν μήνα πριν, ο πληθωρισμός ήταν στο 3,9% κι όλα έδειχναν ότι οι τιμές θα πάρουν την ανιούσα.

Το ίδιο φαίνεται και τώρα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.

Ακόμη και εάν η γεωπολιτική ένταση εκλείψει ξαφνικά και ως δια μαγείας, η «ουρά» των επιπτώσεων θα συνεχίσει να ωθεί το κόστος διαβίωσης, προκαλώντας ασφυξία σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ακόμη και επενδυτές.

Έτσι, τα υψηλά πληθωριστικά μεγέθη, όμως, «πνίγουν» την ελληνική οικονομία και κυρίως καθιστούν του Έλληνες φτωχότερους, εβδομάδα με εβδομάδα. Οι τιμές στα ράφια αναφλέγονται κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση προϊόντων και το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να μειώνεται και μάλιστα βίαια.

Κύριοι «ένοχοι» για την ανάφλεξη του πληθωρισμού είναι βεβαίως οι τιμές ενέργειας, οι οποίες όμως συμπαρασύρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχεδόν το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 32,4%, η βενζίνη κατά 17,1% και τα άλλου είδους καύσιμα κατά 42,4%.

Από τα είδη διατροφής έως τις μετακινήσεις οι επιβαρύνσεις είναι ήδη μεγάλες. Δεν λείπουν και φαινόμενα αισχροκέρδειας και εμπορικών εκβιασμών, τα οποία η κυβέρνηση αδυνατεί να παρακολουθήσει.

Σε επίπεδο ειδών διατροφής συνεχίζουν να «πετάνε» τα κρέατα με πρωταθλητή το μοσχάρι(19,2%).

Ακολουθεί το κατσίκι(13,3) και τα φυτικά λίπη(11,6). Το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων κατέγραψε αυξήσεις κατά 18,6%. Κατά περίεργο λόγο αύξηση κατά 7% καταγράφουν και τα ασφάλιστρα υγείας.

Ειδικά, στα τρόφιμα η κατάσταση είναι ανησυχητική και διεθνώς καθώς για τρίτο συνεχή μήνα η αγορά είναι εγκλωβισμένη σε σπιράλ ανόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO.

Και η στέγαση όμως συνεχίζει να ακριβαίνει τόσο στα ενοίκια, όσο και στις τιμές αγοράς κατοικιών και γραφείων.Τα οικοδομικά υλικά έγιναν ακόμη πιο ακριβά και το κόστος επισκευών και ανακαίνισης κτιρίων αυξήθηκε κατά 7,3%.

Ομοίως, πιέσεις ασκήθηκαν και στην εστίαση, όπου οι τιμές των εστιατορίων συνέχισαν να ανεβαίνουν ωθούμενες από τις αυξήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες(τρόφιμα) και μεταφορές. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα ξενοδοχεία, παρά το γεγονός ότι το κύριο τουριστικό κύμα δεν έχει αρχίσει ακόμη.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι για τους καταναλωτές και αλίμονο εάν μπούμε στο φθινόπωρο με τα ίδια ή χειρότερα δεδομένα.