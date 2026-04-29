Σε κύκλο διαρκών αυξήσεων στην τιμή των καυσίμων έχει εισέλθει η χώρα. Παράγοντες της αγοράς προεξοφλούν ότι έως την ερχόμενη Δευτέρα θα καταγράφονται διαρκείς ανατιμήσεις στα πρατήρια καυσίμων με βάση την κίνηση της τιμής του πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα.

Η ανοδική αυτή κίνηση των τιμών έχει αρχίσει από την περασμένη Δευτέρα και ήδη έχει οδηγήσει την απλή αμόλυβδη, για παράδειγμα, από 1,98 στα 2,044 το λίτρο. Βεβαίως τα μεγέθη αυτά αφορούν την Αθήνα και στην επαρχία οι τιμές είναι ακόμη ακριβότερες.

Το κόστος μετακίνησης είναι πλέον πρόβλημα για όλους. Ιδιώτες οδηγοί αλλά και επαγγελματίες «κόβουν» από αλλού για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.

Παράλληλα, κυρίως οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφορές για να πάνε στη δουλειά τους, υπό την προϋπόθεση να τους βολεύουν.

Οι βόλτες έχουν αρχίσει να περιορίζονται στα απαραιτήτως αναγκαία δρομολόγια, ενώ σαφή είναι τα δείγματα των επιπτώσεων στη νυχτερινή διασκέδαση και την υψηλών προδιαγραφών εστίαση.

Η αγορά «κόβει» ακόμη περισσότερο.

Για ψώνια ούτε λόγος αυτή την εποχή. Ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα «παίρνουν αναβολή» ώστε να παραμείνει σταθερός το οικογενειακός προϋπολογισμός.