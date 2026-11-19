Βαρύ είναι το τίμημα της τραπεζικής χρηματοδότησης για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι πιστωτικές κάρτες αγγίζουν το 21,23%, τα προσωπικά δάνεια φθάνουν το 16,51% και η πίστωση για καταναλωτικά αγαθά μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή εκτινάσσεται στο 29,71%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ουσιαστικά το κόστος δανεισμού για καταναλωτικά αγαθά είναι δυσβάσταχτο για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο για τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους.

Τα δεδομένα αφορούν το γ΄ τρίμηνο του 2026 και αποτυπώνουν το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), το οποίο ενσωματώνει όχι μόνο τον τόκο, αλλά και τις προμήθειες και κάθε υποχρεωτική συμπληρωματική επιβάρυνση.

Στο πλαίσιο του ν. 5317/2026, η ΤτΕ θα δημοσιεύει πλέον σε τριμηνιαία βάση τα στατιστικά στοιχεία για το μέσο ΣΕΠΕ ανά κατηγορία καταναλωτικής πίστης.

Δυσβάσταχτο το κόστος στις καθημερινές ανάγκες

Η επιβάρυνση αποδεικνύεται ιδιαίτερα υψηλή στα προϊόντα που καλύπτουν τρέχουσες, καθημερινές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, για την αγορά καταναλωτικών αγαθών, το μέσο ΣΕΠΕ διαμορφώνεται στο 18,79% όταν το δάνειο χορηγείται απευθείας από τον πιστωτικό φορέα, αλλά σκαρφαλώνει στο 29,71% όταν η χρηματοδότηση γίνεται μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή.

Αντίστοιχα, στα λοιπά προσωπικά δάνεια ανέρχεται στο 16,51% και στις πιστωτικές κάρτες στο 21,23%.

Η ψαλίδα με τη στεγαστική πίστη είναι χαώδης, καθώς τα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας κινούνται μόλις στο 5,78% και τα «πράσινα» δάνεια ανακαίνισης στο 6,12%.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες δανεισμού. Για την αγορά αυτοκινήτου, το ΣΕΠΕ διαμορφώνεται στο 10,45% με απευθείας δανεισμό και στο 10,84% μέσω προμηθευτή, ενώ για υπηρεσίες υγείας ή εκπαίδευσης αγγίζει το 10,79%. Παράλληλα, τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, που προσφέρουν άμεση ρευστότητα, κοστίζουν κατά μέσο όρο 13,21%.

Στην ακριβή πλευρά της Ευρωζώνης η Ελλάδα

Η διεθνής σύγκριση επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά παραμένει αισθητά ακριβότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα συγκρίσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα νέα καταναλωτικά δάνεια τον Σεπτέμβριο, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 10,35%, έναντι 7,82% στην Ευρωζώνη — μια διαφορά της τάξης των 2,53 ποσοστιαίων μονάδων.

Τον ίδιο μήνα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,18% στην Ιταλία, 8,83% στην Πορτογαλία και μόλις 7,44% στην Ιρλανδία, σχεδόν τρεις μονάδες χαμηλότερα από την Ελλάδα.

Παρότι οι δύο μετρήσεις διαφέρουν μεθοδολογικά —καθώς η ΤτΕ καταγράφει το συνολικό ΣΕΠΕ τριμήνου μαζί με όλες τις χρεώσεις, ενώ η ΕΚΤ αποτυπώνει τα επιτόκια νέων δανείων ενός μήνα—, η απόσταση παραμένει ευδιάκριτη.

Για τον δανειολήπτη, η εξίσωση είναι σαφής: όσο πιο βραχυπρόθεσμο και ευέλικτο είναι το δανειακό προϊόν, τόσο πιο ακριβά πληρώνεται, με την πιστωτική κάρτα να παραμένει η πιο κοστοβόρα «εφεδρεία» ρευστότητας για το νοικοκυριό.