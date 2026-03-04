Αυξημένη είναι η κίνηση στα πρατήρια καυσίμων από την Κυριακή το πρωί και εντονότερα τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ευελπιστούν με τον τρόπο αυτό, εάν η σύγκρουση έχει περιορισμένη διάρκεια να περιορίσουν τις επιπτώσεις στο κόστος κίνησης. Τα αποθέματα των πρατηρίων καυσίμων εξαντλούνται, όμως, με ταχύτατους ρυθμούς και η αναπλήρωσή τους προκαλεί «πυρετό» σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Πάντως, πρόβλημα επάρκειας δεν υπάρχει και δεν αναμένεται να υπάρξει.

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 83 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,762 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,59 ευρώ. Ειδικότερα, η απλή αμόλυβδη στην Αθήνα κυμαίνεται από 1,689 η ελάχιστη έως 1,827 η πιο ακριβή τιμή.

Εκπρόσωποι του κλάδου προβλέπουν περαιτέρω αυξήσεις, ενώ σημαντική άνοδος αναμένεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. «Είδαμε περίπου 10 ευρώ το κυβικό στην αμόλυβδη και 32-33 στο πετρέλαιο, και η τάση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο», αναφέρουν.