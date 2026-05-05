Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκε η εμπορική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ). Η αγορά και οι έμποροι δεν «έκαναν Ανάσταση» αν και περίμεναν διακαώς τις συγκεκριμένες εορτές για να σώσουν την «εαρινή παρτίδα», που δεν πήγε καθόλου καλά.

Η ακρίβεια και η αβεβαιότητα φαίνεται να έχουν αλλάξει άρδην τις καταναλωτικές συνήθειες, επιβεβαιώνοντας μια ευρύτερη τάση επιβράδυνσης που καταγράφεται ήδη από το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Τα «καμπανάκια» της έρευνας

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνεται μέσα από τρεις κεντρικούς άξονες:

Αρνητικά πρόσημα: Το 41% των επιχειρήσεων δήλωσε μείωση τζίρου σε σύγκριση με το Πάσχα του 2025, γεγονός που αποδίδεται στην παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση.

Στροφή στη φθήνια: Τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία, οι καταναλωτές κινήθηκαν επιφυλακτικά, επιλέγοντας σχεδόν αποκλειστικά προϊόντα χαμηλού κόστους λόγω της διάβρωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ηλεκτρονικές πληρωμές vs e-shop: Ενώ το 77% των συναλλαγών γίνεται πλέον με κάρτα, οι επιχειρήσεις υστερούν σε ψηφιακή υποδομή. Μόλις το 38% των εμπορικών της Αττικής διαθέτει κανάλια απομακρυσμένων πωλήσεων.

Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική – Απαιτούνται μέτρα»

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σχολιάζοντας τα ευρήματα, τόνισε πως ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εκμηδενίσει τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

«Η πραγματική αγοραστική δύναμη μειώνεται, την ώρα που το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτοξεύεται», σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου

Για την ανάσχεση της κρίσης και τη στήριξη της βιωσιμότητας των ΜμΕ, το ΕΕΑ καλεί την κυβέρνηση σε άμεσες παρεμβάσεις, προτείνοντας: