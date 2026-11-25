«Δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για όλα όσα είχαμε συνηθίσει», παραδέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το βήμα της βουλής, επαναλαμβάνοντας την πρόσφατη επισήμανση του πρώην υπουργού Οικονομικών του SPD, Πέερ Στάινμπρουκ, ότι η χώρα βρίσκεται «εν μέσω βαθιάς κρίσης προσαρμογής».

Υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό σχέδιο προϋπολογισμού, ο κ. Μερτς το χαρακτήρισε «ακριβή αντανάκλαση της πραγματικότητας», ενώ αιτιολόγησε τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επενδύσει η Γερμανία στην ασφάλεια και την ελευθερία της.

«Μια σειρά συμβιβασμών» εντός του συνασπισμού

Αναφερόμενος στις εσωτερικές τριβές του κυβερνητικού συνασπισμού κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου, ο καγκελάριος παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ότι «η διαδικασία κατάρτισης αυτού του προϋπολογισμού σίγουρα δεν κερδίζει βραβείο σε διαγωνισμό ομορφιάς».

Ωστόσο, έκρινε ως φυσιολογικές τις διαφορετικές απόψεις, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η επιτυχία του κυβερνητικού έργου «για τη χώρα μας».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ορισμένες προγραμματισμένες περικοπές αναθεωρήθηκαν, καθώς άλλοι ζητούσαν αυστηρότερη λιτότητα και άλλοι θεωρούσαν τις περικοπές υπερβολικές.

Περιγράφοντας το τελικό κείμενο ως «μια σειρά συμβιβασμών», σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μόλις αρχίσαμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς».

Προετοιμασία για περικοπές και κοινωνική ισορροπία

Σε δραματικό τόνο, ο Φρίντριχ Μερτς προετοίμασε τους πολίτες για αλλαγές, τονίζοντας ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί μέσω φορολογικών εσόδων όσα θεωρούνταν δεδομένα.

Κάλεσε δε σε εθνική συναίνεση για τις μελλοντικές προτεραιότητες χρηματοδότησης, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι επόμενες γενιές θα στερηθούν κάθε περιθώριο δημοσιονομικού ελιγμού.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η Γερμανία είχε επί μακρόν παραμελήσει τις δαπάνες για την εξωτερική της ασφάλεια, υποσχόμενος ωστόσο μια «κοινωνικά ισορροπημένη» προσέγγιση όπου τα βάρη θα κατανέμονται δίκαια.

Αιτιολογώντας τη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος και προειδοποιώντας για μελλοντική άνοδο των επιτοκίων, υποστήριξε ότι χωρίς αλλαγή πορείας το σύνολο των κρατικών εσόδων θα απορροφάται από την κοινωνική πρόνοια, τους τόκους και την άμυνα, απορρίπτοντας έτσι τις κατηγορίες περί κοινωνικής αναλγησίας.

Σφοδρή σύγκρουση με την AfD για τη στήριξη στην Ουκρανία

Η συζήτηση οξύνθηκε όταν ο καγκελάριος έθεσε το ρητορικό ερώτημα «Ξοδεύουμε υπερβολικά πολλά χρήματα για την Ουκρανία;», προκαλώντας ένα ηχηρό «ναι» από τα έδρανα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Απαντώντας τόσο προς την άκρα δεξιά όσο και προς την άκρα αριστερά, ο κ. Μερτς προειδοποίησε ότι «η Ρωσία επιδιώκει κάτι περισσότερο από την Ουκρανία», επικαλούμενος τις πρόσφατες ενέργειες κλιμάκωσης στην Πολωνία και στη Μαύρη Θάλασσα.

«Δεν είναι το θέμα μόνο η Ουκρανία, αλλά και η δική μας ελευθερία. Για αυτό οι Ευρωπαίοι θα θέσουν όρια στη Ρωσία», τόνισε. Επεσήμανε μάλιστα ότι η βοήθεια δεν είναι μονόδρομος, καθώς η Γερμανία αντλεί πολύτιμη τεχνογνωσία από την Ουκρανία —ιδίως στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών— αναπτύσσοντας αμοιβαία επωφελείς οικονομικές σχέσεις.

Νωρίτερα, ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα, είχε καταγγείλει «όργιο χρέους» από την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Δέσμευση για την προστασία των γυναικών

Κλείνοντας την τοποθέτησή του και με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο καγκελάριος δεσμεύθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ουσιαστική θωράκιση γυναικών, κοριτσιών και παιδιών.

Η δήλωση αυτή ήρθε στον απόηχο των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν χθες και καταδεικνύουν δραματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα.