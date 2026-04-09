Δεν είναι μακρυά η ώρα που οι εταιρείες ενέργειας θα κληθούν, μέσω της φορολογίας, να επιστρέψουν μέρος από τα υπερκέρδη τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες στενάζουν κάτω από το βάρος του ενεργειακού κόστους.

Η Κομισιόν που αντιλαμβάνεται ότι τα κράτη μέλη ψάχνουν για αντισταθμιστικά έσοδα δια του επικεφαλής οικονομικών της ενέκρινε την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου, που επωφελούνται από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα κράτη μέλη να το εφαρμόσουν αυτό», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις στους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

«Εξετάζουμε κατά πόσον μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδος πιο συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται».

Των δηλώσεων αυτών προηγήθηκε η επιστολή που απέστειλαν η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία προς την Επιτροπή, ζητώντας τη δίκαιη κατανομή των συγκεκριμένων υπερκερδών. Οι χώρες αυτές ουσιαστικά αύξησαν την πίεση στην Επιτροπή, που η αλήθεια είναι προτίμησε να μην ανοίξει πρώτη το θέμα.

Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι χώρες της ΕΕ θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών για να μετριάσουν τις συνέπειες της κρίσης.

Έγινε, βεβαίως, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η οποία οδήγησε επίσης σε εκτόξευση των τιμών.

Απαράβατοι οι δημοσιονομικοί κανόνες αν δεν υπάρξει σοβαρή ύφεση

Ο Ντομπρόβσκις απέρριψε πιο ριζοσπαστικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως η αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες δαπάνες με την ενεργοποίηση της λεγόμενης γενικής ρήτρας διαφυγής.

«Μια προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής είναι να υπάρχει σοβαρή οικονομική ύφεση στην ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Λετονός επίτροπος, κλείνοντας προς το παρόν το θέμα.

«Προς το παρόν δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σενάριο» κατέληξε, απογοητεύοντας πρωτίστως την Ιταλία και τη Τζόρτζια Μελόνι.