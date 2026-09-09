Σημαντική αύξηση κατέγραψε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αέριου, τροφοδοτούμενη από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σε πλοία στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα των ευρωπαϊκών αποθεμάτων για την εποχή.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για την επάρκεια και το κόστος ενέργειας ενόψει του ερχόμενου χειμώνα.

Ειδικότερα, το προθεσμιακό συμβόλαιο του δείκτη TTF, που αποτελεί το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 4,44% διαμορφούμενο στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ νωρίτερα άγγιξε τα 80,99 ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του από τον Ιανουάριο του 2023.

Παράλληλα, η αναζωπύρωση των πολεμικών εχθροπραξιών συμπαρέσυρε ανοδικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Το αργό τύπου Brent ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, σημειώνοντας άνοδο 2,8% (ή +2,74 δολάρια) στα 100,66 δολάρια το βαρέλι, αφού έφθασε έως και τα 100,95 δολάρια.

Στην ίδια τροχιά, το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε κέρδη 3% (ή +2,74 δολάρια), φθάνοντας στα 95,77 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας υψηλό από τις αρχές Ιουνίου.