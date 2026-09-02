Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023 εκτινάχθηκε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δυσχεραίνει σημαντικά τη διαδικασία πλήρωσης των αποθεμάτων της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα.

Συγκεκριμένα, το προθεσμιακό συμβόλαιο του δείκτη TTF σημείωσε άνοδο 2,26% φτάνοντας τα 73,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε μια περίοδο όπου τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται ήδη σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Η πίεση εντείνεται καθώς η Ευρώπη ανταγωνίζεται την Ασία για τα φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται για την πλήρη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού LNG από τον Ιανουάριο του 2027.

Η ζήτηση επιβαρύνθηκε επιπλέον από το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι σε Ευρώπη και Ασία, το οποίο αύξησε την κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Unicredit και της Global Risk Management, η πολεμική κλιμάκωση απομακρύνει το σενάριο της ταχείας εξομάλυνσης των ροών LNG, ενώ οι προοπτικές διπλωματικής επίλυσης θολώνουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε πως δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν υπογράψει συμφωνία, ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν σχεδόν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Ωστόσο, το φυσικό αέριο καταγράφει μεγαλύτερη άνοδο από το πετρέλαιο, καθώς το Κατάρ —βασικός παραγωγός LNG της περιοχής— δεν διαθέτει εναλλακτικές οδούς εξαγωγής, σε αντίθεση με το πετρέλαιο όπου ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία διοχετεύουν ποσότητες μέσω αγωγών προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές σταθεροποιούνται μετά την αρχική άνοδο της εβδομάδας, με το Brent παράδοσης Οκτωβρίου να διαμορφώνεται στα 94,72 δολάρια το βαρέλι (+0,07%) και το WTI στα 90,13 δολάρια το βαρέλι (-0,10%).