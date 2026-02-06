Δεν θα αλλάξει η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ από την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Όπως ανέφερε ο κ, Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg (L. Burden) η ανατίμηση του ευρώ δεν δημιουργεί πρόβλημα στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για τον πληθωρισμό (σ.σ πιέζοντας προς τα κάτω τον δείκτη τιμών καταναλωτή), καθώς όπως ανέφερε:

«Έχουμε ενσωματώσει αυτή την ανατίμηση του ευρώ στο βασικό μας σενάριο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης του ευρώ έλαβε χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποια δραματική εξέλιξη που θα μας ωθούσε να αλλάξουμε πορεία».

Συμπλήρωσε δε ότι οι «τιμές που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι εντός του εύρους διακύμανσης που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν.

Επομένως, δεν κρίνουμε σκόπιμη αλλαγή πορείας. Ο ρυθμός του πληθωρισμού που καταγράφηκε τον Ιανουάριο ήταν ένα μεμονωμένο στοιχείο: η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψή μας για τον πληθωρισμό είναι 2%, συνεπώς δεν βλέπουμε λόγο να αλλάξουμε κατεύθυνση (στη νομισματική πολιτική).

Αναφερόμενος στη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα παγκοσμίως, τόσο σε όρους γεωπολιτικής όσο και αναφορικά με τον κατακερματισμό του εμπορίου.

«Νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι διατηρούμε τις επιλογές μας ανοιχτές, ενεργώντας με ευελιξία και ρεαλισμό, ενώ παράλληλα επιτύχαμε ομαλή προσγείωση της οικονομίας. Πιστεύω λοιπόν ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ είναι πολύ υψηλή αυτή τη στιγμή. Προσέθεσε ότι η η ΕΚΤ ενεργεί με ευελιξία και ρεαλισμό διατηρώντας ανοικτές όλες τις επιλογές της» είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη μελλοντικά ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, ωστόσο ευκταίο θα ήταν να γίνει καλύτερη κατανομή των πόρων υπέρ της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί και, ως ποσοστό του ΑΕΠ, βρίσκονται πολύ κοντά στο επίπεδο των ΗΠΑ, 22,5%. Επίσης έχει παρατηρηθεί αναπροσανατολισμός της ζήτησης, με μεταστροφή από τις εξαγωγές – αναγκαστικά, εξαιτίας των δασμών – προς την εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση.