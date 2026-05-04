Τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομική πορεία της Ευρωζώνης κρούει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε βάσιμη την ανησυχία για διολίσθηση σε ύφεση, αποδίδοντας την πίεση στις αναταράξεις που προκαλεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η ενεργειακή «παγίδα» και η επιβράδυνση

Σύμφωνα με τον Διοικητή, η Ευρωζώνη παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας.

Σε αντίθεση με την κρίση του 2022, η τρέχουσα συγκυρία βρίσκει την οικονομία σε πιο δυσμενή θέση: η ανάπτυξη είναι ήδη αναιμική, το κόστος χρήματος υψηλό και τα δημοσιονομικά περιθώρια των κρατών περιορισμένα.

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν σημαντική επιβράδυνση, με τον ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί από το 1,4% το 2025, στο 0,9% για το 2026. Αν και η ύφεση δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, παραμένει μια ισχυρή πιθανότητα σε περίπτωση νέας πολεμικής ανάφλεξης.

Τραπεζικό σύστημα και «κόκκινα» δάνεια

Η αβεβαιότητα αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά της και στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε πιθανή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στοχοποιώντας κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή έκθεση.

Παρά την ανθεκτικότητα και τα ισχυρά κεφάλαια των Ελληνικών και Κυπριακών Τραπεζών, η μεταβλητότητα των αγορών ενδέχεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού και να περιορίσει τη ζήτηση για νέα κεφάλαια.

Το στοίχημα των θεσμών

Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας εστίασε στις εγχώριες παθογένειες, σημειώνοντας πως η οικονομική πρόοδος πρέπει να συμβαδίζει με τη θεσμική θωράκιση.

Υπογράμμισε ότι για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, απαιτούνται τομές στην απονομή της δικαιοσύνης, ενίσχυση της λογοδοσίας και μια ανένδοτη μάχη κατά της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.